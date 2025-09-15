Lesly Águila se conmueve en concierto de Corazón Serrano tras recibir cuadro de su abuelita fallecida

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un detalle inesperado hizo llorar a la cantante piurana en el escenario de Chincha. Lesly Águila no pudo contener la emoción al recibir un cuadro al óleo que la mostraba abrazando a su abuelita 'Luchita', fallecida en noviembre de 2023. La escena conmovió tanto que se volvió viral en TikTok.

Lesly Águila vive emotivo momento en concierto

Durante una reciente presentación de Corazón Serrano en Chincha, Lesly Águila vivió un momento que marcó la noche y dejó a todo el público con la piel de gallina. En pleno show, la cantante de cumbia fue sorprendida por un fan que le entregó un cuadro pintado al óleo, en el que aparecía abrazando a su abuelita 'Luchita'.

La reacción de Lesly Águila fue inmediata. Apenas vio el retrato, se llevó las manos al pecho, sus ojos se llenaron de lágrimas y, aunque trató de contenerse, terminó quebrándose frente a todos. El recuerdo de su abuelita, que partió en noviembre del 2023, le llegó directo al corazón en medio de su interpretación.

El video de este emotivo momento fue captado por varios asistentes y compartido en TikTok por la cuenta @vxjavier, alcanzando cientos de "me gusta" en pocas horas. La escena no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios cargados de empatía.

Entre los mensajes más repetidos se podían leer frases como: "Yo también estoy llorando recordando a mi abuelita" o "Necesito un cuadro así en mi vida".

Tatuaje de Lesly Águila homenajea a su abuela

Este no es el primer homenaje relacionado con la abuelita de Lesly Águila. En septiembre de 2024, la cantante sorprendió a sus fans al mostrar en redes sociales el tatuaje que ella misma se hizo en su honor.

En su brazo derecho, la integrante de Corazón Serrano lleva grabada la imagen de un momento lleno de cariño con 'Luchita', un símbolo que refleja lo importante que fue su abuela en su vida.

A través de sus historias de Instagram, Lesly Águila compartió imágenes del tatuaje y expresó lo mucho que la marcó la partida de su abuelita.

Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo como: "Eres una chica muy buena y agradecida con tu abuela", "Yo también llevo a mi abuelita en mi piel" y "Ella siempre te va a cuidar y ahora la llevas contigo".

Así quedó inmortalizado un momento cargado de emoción en la presentación de Corazón Serrano en Chincha. En pleno show, Lesly Águila rompió en llanto al ver el cuadro que un fan le entregó con la imagen de su abuelita fallecida, a quien siempre recuerda con cariño.