Shirley Arica y Diealis protagonizan romántico beso inspirado en 'Rosalinda': "Te amo con todo mi corazón"

Shirley Arica y Diealis lograron acaparar todas las miradas al protagonizar un romántico beso inspirado en Rosalinda, la recordada telenovela mexicana que marcó a toda una generación. La escena dejó a sus seguidores boquiabiertos, quienes no podían creer la química entre la modelo y el streamer.

Todo comenzó cuando Shirley Arica y Diealis decidieron sumergirse en la nostalgia televisiva. Inspirados en la telenovela mexicana que marcó a toda una generación, los influencers no dudaron en recrear un momento icónico: la escena romántica original de Thalía y Fernando Carrillo.

Con un guion muy preciso, Diealis se acercó y, mirando a Shirley Arica, le dijo: "Acércate". La modelo, con su característico toque de picardía, respondió: "¿Para qué?".

El diálogo continuó con la frase que muchos esperaban escuchar: "Para darte un beso", dijo Diealis, siguiendo el libreto al pie de la letra. La tensión aumentó cuando él añadió un romántico: "Y qué, si ya saben que yo a ti te amo con todo mi corazón".

Fue entonces que ambos sellaron la escena con un beso apasionado, mientras la canción de Alejandro Sanz acompañaba el momento, generando cientos de comentarios en redes sociales.

Como era de esperarse, la escena no pasó desapercibida en plataformas digitales. Los seguidores de Shirley Arica inundaron los comentarios celebrando la entrega actoral de estos dos personajes.

Diealis estrena casa en La Molina

Hablando de Diealis, el streamer sorprendió a sus seguidores al anunciar su mudanza a una lujosa casa en La Molina. Hasta hace unos días, el creador de contenido vivía en la vivienda de su padre en Surco, donde incluso la tiktoker Zully alquilaba un cuarto.

"Decidí mudarme a una casa grande, solo, puesto que encontré que tiene un cuarto que está alejado de donde voy a hacer mis streams. Son nuevos aires, un clima diferente. Yo me voy para esforzarme, para hacer mis cosas, para madurar, la verdad me falta un montón", expresó el streamer.

Agregó que la mudanza no fue fácil, ya que su padre recibió la noticia con bastante tristeza: "Mi papá se puso a llorar, la verdad, ver llorar a mi papá es muy complicado. Ahorita sigo bloqueado. Yo le dije que igual iba a volver, que no se preocupe".

Así, la recreación del romántico beso inspirado en Rosalinda por Shirley Arica y Diealis se convirtió en un tema viral en redes sociales. La recordada telenovela mexicana fue la inspiración perfecta para que ambos compartieran un momento cargado de emoción y química.