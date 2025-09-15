Christian Cueva y su IMPENSADO mensaje tras la dura confesión de Pamela López: "Los extraño"

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a estremecer la farándula peruana con una confesión cargada de dolor y reproche hacia Christian Cueva. Tras estas polémicas confesiones, el futbolista dejó en shock a sus seguidores al lanzar un inesperado mensaje en sus redes sociales. ¿Respondió a la trujillana?

Pamela López rompe su silencio sobre Christian Cueva

La expareja de Christian Cueva causó gran revuelo en la farándula local tras brindar fuertes declaraciones sobre su pasado con el futbolista y dar detalles de su proceso legal tras su abrupta separación. Pero eso no fue todo, ya que se animó a justificar sus salidas nocturnas, que fue duramente criticado y cuestionado por distintos medios de comunicación.

Según Pamela López, sus escapes a discotecas y fiestas fue una forma de sobrellevar el sufrimiento y evitar que la vieran vulnerable tras el escándalo por la infidelidad de Christian Cueva y Pamela Franco. Incluso, aseguró que estaba cansada y fastidiada de que la juzguen sin saber que si bien la veían feliz por fuera, estaba "destrozada por dentro".

Asimismo, detalló que toda esa situación la llevó a una profunda crisis hasta depender de pastillas para dormir. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía seguir de esa forma por el bienestar de sus hijos.

"Mucha gente me juzgó por eso, por salir de noche, por ir a una discoteca, cuando en realidad yo estaba destrozada. Mucho dolor, ira, una mezcla de sentimientos que yo no sabía cómo canalizarlos", expresó a 'Día D'.

Mensaje de Christian Cueva: ¿Respondió a su ex?

Tras volver a ser mencionado, pese a la conciliación que llegó con Pamela López para ver a sus hijos, Christian Cueva sorprendió a todos con una inesperada publicación en su cuenta de Instagram. Pues bien, el futbolista del Emelec lanzó una fotografía en la que aparecen sus tres retoños, recordando cuánto los extraña tras haber pasado meses sin verlos por los problemas derivados de su separación con la trujillana.

La imagen muestra a sus tres hijos vistiendo las camisetas del Sport Emelec, tratando de dejar en claro, que pese a los líos legales, duros cuestionamientos y estar lejos por motivos laborales, no se olvida de ellos. El 'pelotero' no dudó en acompañar la foto con un tierno mensaje.

"Los amo y los extraño, mis amores", escribió 'Cuevita', junto a dos corazones azul y blanco, unas manos rezando y una pelota de fútbol. Cabe recordar que, hasta el momento no se ha definido si los niños podrán trasladarse hacia Ecuador para convivir con su padre.

Christian Cueva recuerda con cariño a sus tres hijos.

El inesperado mensaje de Christian Cueva, compartido en redes sociales, poco después de la emotiva confesión de Pamela López, ha desatado una ola de especulaciones entre sus seguidores que involucra a sus tres menores hijos.