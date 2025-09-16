Edward Málaga critica postura de José Jerí frente a audios de Santiváñez: "Le hace daño al Congreso"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de la difusión de unos audios donde habría ejercido presunto tráfico de influencias ante un miembro del Tribunal Constitucional.

Como era de esperarse, desde el Congreso de la República alzaron su voz de protesta y exigieron la inmediata censura del extitular del Interior ante esta nueva polémica. El premier, Eduardo Arana también fue señalado ya que estaría directamente involucrado en este hecho.

Málaga critica postura de Jerí ante audios de Santiváñez

Pese a los duros cuestionamientos, el presidente del Parlamento, José Jerí, señaló que las escuchas que involucran a Juan José Santiváñez son secundarias y que recién se pronunciará formalmente cuando las pericias indiquen que este audio es real.

Estas recientes declaraciones fueron duramente criticadas por Edward Málaga en una reciente entrevista en Canal N. Aquí, el parlamentario no agrupado lamentó que el mandamás del Poder Legislativo tenga una postura 'tibia' considerando que dirige una institución que se encarga de ejercer control político en las autoridades del Ejecutivo.

"No en vano no voté por el señor Jerí, tengo una relación cordial con él, pero me parece que practica un estilo de política que es no pelearse con nadie. Creo que eso le hace daño al Parlamento considerando que es un poder que tiene que hacer fiscalización y control político. Entonces, decir que se va tramitar o que es un asunto secundario o que le importa más la AFP, es renegar de una atribución constitucional", inició.

Presentó mociones contra Arana y Santiváñez

En esa misma línea, Málaga Trillo dejó en claro que a penas Santiváñez Antúnez fue designado como ministro de Justicia y Derechos Humanos presentó sendas mociones para que este asistiera al Pleno al igual que el premier Eduardo Arana. Sin embargo, su requerimiento sigue sin ser tramitado hasta la fecha excusándose en argumentos técnicos.

"Le recuerdo que presenté dos mociones: una para invitar al señor Arana y otra para invitar al señor Santiváñez, justo dos días después de esta designación que fue tan cuestionada en el Ministerio de Justicia. No se ha dado trámite a pesar de que dijo que se iba a tramitar todo y luego se excusan con argumentos semireglamentarios", añadió.

