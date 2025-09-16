Presidenta del TC sobre audios atribuidos a Santiváñez respecto a magistrados: "Ninguno va a aceptar dinero"

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, se pronunció sobre un audio atribuido al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, que involucra al magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse, así como al premier Eduardo Arana. La magistrada rechazó algún tipo de injerencia o involucramiento del TC en el caso mencionado.

Niega participación de magistrados

Pacheco se refirió a los audios atribuidos a Santiváñez donde presuntamente buscaría favorecer a un expolicía, conocido como 'Diablo', en donde se menciona que estaría moviendo sus influencias a favor de su patrocinado, cuando su caso llegó hasta el TC.

"Yo he podido ver que las decisiones del TC fueron contrarias a los intereses de esas personas. Entonces yo estaba segura, además conociendo a los magistrados, que no había habido ese tráfico de influencias del cual se habla", señaló a Latina Noticias.

La voz atribuida a Santiváñez afirmaba que Gustavo Gutiérrez Ticse se mostró a favor de reevaluar una sentencia de 27 años y 7 meses de prisión impuesta al expolicía Miguel Marcelo Salirrosas, sindicado por integrar una organización criminal.

"Conozco a los magistrados y jamás ninguno de nosotros va a aceptar dinero para agilizar o decidir en un sentido o el otro. No me ha preocupado porque conozco con quienes trabajo", aseguró la magistrada.

Asimismo, Luz Pacheco señaló que no le parece necesario que el Tribunal Constitucional realice alguna aclaración o pronunciamiento al respecto pues no hay involucramiento de los magistrados.

"No sé si fue el señor Santiváñez, quien haya sido está claro lo que pretendía y ha quedado en las palabras que dijo esa persona. No es necesario [aclarar el tema] porque nosotros no hemos tenido nada que ver, las personas pueden decir lo que quieran lo importante es ver si esas palabras tuvieron un efecto en la realidad. No tuvieron ningún efecto entonces no tenemos nada que aclarar", afirmó.

Finalmente, Pacheco criticó el actuar de la persona cuya voz salió en el audio, pues consideró que viola la ética básica de la profesión.

"Es penoso, quien sea la persona que haya hablado y esté en ese audio, que un abogado acuda a esos métodos para ganar un juicio. A mi modo de ver esa persona está actuando contra la ética básica de nuestra profesión", manifestó.

Caso mencionado en audios

Como se recuerda, Juan José Santiváñez, en su cargo de abogado de Salirrosas interpuso, en febrero del 2024, un recurso de agravio constitucional en la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, integrada por Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez Haro y César Ochoa Cardich.

Según el audio atribuido, habría buscado sacar de la cárcel a su cliente, quien integraba la organización criminal 'Los Injertos de K y K', brazo armado de 'Los Pulpos', recluido desde diciembre del 2023 en el penal El Milagro de Trujillo.