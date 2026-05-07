Valverde desmiente pelea con Tchouaméni en vestuarios del Real Madrid: "Hay alguien que corre con el cuento"

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Federico Valverde rompió el silencio y negó haber protagonizado una pelea con Aurélien Tchouaméni en los vestuarios del Real Madrid. El uruguayo, diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico y descartado para el clásico contra Barcelona, aseguró que su lesión se produjo al golpearse accidentalmente contra una mesa durante una discusión.

En su mensaje, apuntó a que "hay alguien que corre con el cuento" dentro del vestuario, alimentando rumores en una temporada marcada por la frustración y la falta de títulos.

El comunicado de Valverde

En su publicación, Valverde explicó que el incidente fue producto del cansancio y la tensión acumulada en un año sin trofeos. Reconoció que hubo un desencuentro con su compañero, pero negó que se tratara de una agresión física, asegurando en su lugar que su internamiento en el hospital se debía a un accidente que tuvo él mismo durante una discusión.

"En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho", escribió, lamentando que la situación se magnificara y afectara su imagen. El volante pidió disculpas y expresó su dolor por no poder disputar el próximo partido por decisión médica.

Comunicado de Valverde (Instagram)

Parte médico oficial

El Real Madrid confirmó a través de un comunicado que Valverde presenta un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días. El jugador se encuentra en su domicilio y será baja en el Clásico contra Barcelona, un encuentro que puede definir LaLiga.

El caso Valverde-Tchouaméni no es el único episodio de tensión en el equipo. Días antes, se reportó un altercado entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras durante un entrenamiento, lo que evidenció el clima crispado en el vestuario. La prensa española señaló que ambos incidentes reflejan la fragilidad interna del club en un cierre de temporada sin títulos.

Expediente disciplinario.

Procesos disciplinarios

El Real Madrid abrió expedientes disciplinarios contra Valverde y Tchouaméni, aunque sin precisar cuál fue la situación que desencadenó dicho desencuentro que ameritó el procedimiento. La decisión busca contener la crisis interna y enviar un mensaje de orden en un momento en que la convivencia entre jugadores se ha visto afectada por la presión y los malos resultados.

El pronunciamiento de Valverde intenta desactivar la narrativa de una pelea física y trasladar el foco hacia la frustración colectiva del vestuario. Sin embargo, la sucesión de incidentes —primero Rüdiger y Carreras, ahora Valverde y Tchouaméni— confirma que el Real Madrid atraviesa un momento de tensión que va más allá de lo deportivo.

La ausencia del uruguayo en el clásico y los procesos disciplinarios abiertos son señales de que el club deberá gestionar no solo la competencia en LaLiga, sino también la convivencia interna de sus figuras.