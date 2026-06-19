Lula da Silva arremete contra Neymar y su convocatoria al Mundial: "Hace teletrabajo"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un acto público en Belo Horizonte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lanzó una frase que rápidamente se viralizó: calificó a Neymar como "el primer mundialista que teletrabaja".

El comentario, cargado de ironía, apuntó a la situación del delantero, quien fue convocado por Carlo Ancelotti pero todavía no ha jugado en el Mundial. La declaración no pasó desapercibida, pues Neymar es conocido por su cercanía con el expresidente Jair Bolsonaro, rival político de Lula, lo que añade un matiz ideológico a la crítica del mandatario.

Ausencia en el campo

El astro brasileño aún no ha debutado en el torneo. No jugó en el estreno frente a Marruecos ni estará presente en el segundo partido contra Haití, debido a que continúa con su proceso de recuperación física en el campo base de Nueva Jersey.

El cuerpo técnico confía en que pueda reincorporarse en la fase decisiva, pero por ahora su rol es más simbólico que futbolístico. Su ausencia genera debate entre los hinchas, ya que algunos consideran que su convocatoria fue apresurada, mientras otros defienden que su sola presencia aporta liderazgo y confianza al grupo.

"Neymar es el primer jugador convocado a un Mundial que hace home office"



La broma de Lula da Silva cuando un nene le mencionó su jugador favorito de la Selección e ironizó: "Vamos a hacer un equipo con inteligencia artificial, con once Pelés". pic.twitter.com/acZmPzzXAB — Corta (@somoscorta) June 19, 2026

Un trasfondo político

El comentario de Lula no se limita al plano deportivo. Neymar apoyó públicamente a Bolsonaro en las elecciones pasadas, lo que lo convirtió en una figura asociada a la derecha brasileña. La ironía del presidente refleja esa tensión política y se suma a la discusión sobre el papel de los ídolos deportivos en la arena pública.

La frase soltada por Da Silva fue interpretada como un cuestionamiento a la utilidad de convocar a un jugador que no está en condiciones de competir, pero también como un guiño político hacia quienes critican la cercanía del futbolista con el bolsonarismo.

Brasil en el Mundial

Mientras tanto, la selección brasileña avanza con paso regular. Tras empatar con Marruecos en su debut, se prepara para enfrentar este viernes a Haití en Philadelphia.

El equipo de Ancelotti mezcla experiencia y juventud, con figuras como Vinícius Jr. y Endrick, y mantiene la expectativa de conquistar y volver a casa con el hexacampeonato. La incógnita sigue siendo cuándo y cómo Neymar podrá sumarse al plantel en la cancha.

Gol de Vinicius Jr na voz do meu narrador favorito. Mariano Closs.



Vini, Golazo. pic.twitter.com/q075JBP9mH — maria (@arrwsczeta) June 14, 2026

La polémica declaración de Lula sobre Neymar demuestra cómo en Brasil el fútbol y la política se entrelazan de manera inevitable. El jugador, símbolo deportivo y figura mediática, se convierte también en un actor dentro del debate ideológico. Su ausencia en el campo y la ironía presidencial refuerzan la narrativa de que el Mundial no solo se juega en los estadios, sino también en el terreno de la política.