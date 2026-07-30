Julio César Uribe sobre el futuro de Sporting Cristal: "El partido con la 'U' marcará un antes y un después"

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras caer ante Bragantino de Brasil. Tras la despedida del torneo internacional, Julio César Uribe, director general de fútbol del cuadro rimense, se pronunció sobre el rendimiento del equipo y pidió un análisis objetivo.

Uribe destaca evolución del equipo

El directivo rimense declaró ante los medios y destacó la actitud mostrada por los jugadores de Sporting Cristal durante el duelo ante Bragantino. Pese a la derrota, consideró que el esfuerzo del plantel refleja una evolución en la propuesta futbolística del equipo.

"Obviamente hemos intentado seguir avanzando, no se ha podido, pero no hay reproches en el plano actitudinal y eso es una muestra de que estamos avanzando y a partir de allí nos enfocamos ahora en este torneo clausura para cumplir el objetivo que tenemos establecido", exclamó

Sin embargo, el 'Diamante' fue autocrítico y señaló que Bragantino fue superior en el cotejo de vuelta. Eso sí, también resaltó las decisiones arbitrales que condicionaron a los 'celestes' en la llave

"No, no hemos generado mucho... Entonces, en ese sentido, tratamos de ser muy puntual en encontrar el gol y tratar de que no nos lo hagan. Estuvimos muy cerca y es parte del juego, sí, pero con determinaciones puntuales, en jugadas que en la suma te hacen la diferencia porque la expulsión de Martín (Távara) no es expulsión", añadió

Mensaje a Universitario

Tras quedar fuera del torneo internacional, Sporting Cristal ahora tiene la mira puesta en la competencia local, donde enfrentará a Universitario de Deportes, uno de sus principales rivales en la tabla. El cuadro crema llega a este encuentro con dos triunfos consecutivos y nuevos refuerzos que vienen adaptándose al plantel.

Ante este panorama, Uribe se refirió al complicado calendario que afrontará el equipo celeste en la parte final del campeonato, donde Sporting Cristal buscará sumar resultados importantes para mantenerse en la pelea por sus objetivos dentro del torneo local.

"El partido con Juan Pablo II el domingo será difícil... pero el que marcará nuestro destino será el encuentro con la 'U' que marcará un antes y un después, es la presión pero que tenemos que resolverlo de buena manera", remarcó

Sporting Cristal ahora deberá enfocarse en el torneo local, donde buscará recuperarse tras la eliminación internacional. Con el duelo ante Universitario como uno de los partidos más importantes del calendario, el cuadro rimense intentará demostrar la evolución destacada por Julio César Uribe.