Contra el Mundial: CONCACAF rechaza plan de la FIFA y se suma a la oposición liderada por la UEFA

30/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La CONCACAF anunció el rechazo unánime de sus 41 asociaciones miembro al proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), impulsado por la FIFA para permitir el ingreso de inversión privada en los derechos comerciales de sus principales competiciones. La decisión fortalece el grupo de confederaciones que cuestionan la propuesta y solicitan un proceso con mayor transparencia y participación.

CONCACAF pide suspender el proyecto y revisar el proceso

Según Reuters, la decisión fue adoptada durante una reunión extraordinaria de las asociaciones afiliadas a la confederación. Tras analizar la iniciativa, los representantes coincidieron en que la propuesta fue presentada sin seguir un procedimiento adecuado y sin la participación de los órganos de gobernanza correspondientes dentro de la FIFA.

La organización expresó su preocupación por la falta de transparencia, la rapidez con la que se pretende aprobar el proyecto y la ausencia de consultas previas con las confederaciones. Además, solicitó que el proceso sea suspendido para realizar una evaluación completa sobre las implicancias que tendría para el desarrollo y la administración del fútbol internacional.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu 🔗 — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026

La confederación también indicó que sus representantes ante el Consejo de la FIFA impulsarán una revisión más amplia del proyecto antes de cualquier votación. El objetivo es que todas las asociaciones puedan conocer los detalles de la propuesta y participar en un debate abierto sobre el futuro de los derechos comerciales del organismo.

El plan contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa valorada en aproximadamente 20.000 millones de dólares, encargada de gestionar los derechos comerciales de los principales torneos organizados por la FIFA. La iniciativa también considera vender hasta un 20 % de participación a inversionistas privados para obtener nuevos recursos destinados al desarrollo de proyectos deportivos.

La UEFA refuerza el rechazo al plan impulsado por la FIFA

La postura de la CONCACAF se suma a la adoptada previamente por la UEFA. La confederación europea reunió a sus 55 asociaciones nacionales, las cuales manifestaron un rechazo firme al proyecto por considerar que no existió un proceso de consulta suficiente antes de presentar la iniciativa.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

La UEFA sostuvo que cualquier cambio relacionado con los derechos comerciales de las principales competiciones internacionales debe debatirse con todas las confederaciones y respetar los mecanismos de gobernanza establecidos. También advirtió que una decisión de esta magnitud requiere consenso entre los miembros de la FIFA.

Con la posición asumida por ambas organizaciones, el proyecto enfrenta una creciente resistencia dentro del fútbol internacional. CONCACAF y UEFA coinciden en que el proceso debe ser más transparente y participativo antes de avanzar con cualquier decisión relacionada con FIFA Forward Enterprise.