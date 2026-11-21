21/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo hecho de violencia se registró en el Cercado de Lima. Un hombre de 32 años, identificado como Cristian Alexander Chávez Martel, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 21 de noviembre, cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta por el puente Santa Rosa, en dirección a la avenida Tacna, a pocas cuadras de Palacio de Gobierno.

Motociclista es asesinado a balazos cerca de Palacio de Gobierno

El crimen ocurrió aproximadamente a las 2:00 p. m., cuando la víctima, quien trabajaba como tatuador en un puesto cercano al jirón de la Unión, aparentemente se dirigía a su centro de labores. En ese momento, fue interceptado por sujetos que también se desplazaban en una motocicleta y que abrieron fuego contra él.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes dispararon en reiteradas oportunidades contra el ciudadano. En la escena del crimen se encontraron aproximadamente 13 casquillos de bala, lo que evidenciaría la cantidad de disparos realizados durante el ataque.

Tras perpetrar el asesinato, los responsables huyeron a bordo de su vehículo menor por la avenida Tacna, con dirección al centro de Lima, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | Un hombre de 32 años, identificado como Cristian Alexander Chávez Martel, fue asesinado a balazos la tarde de este sábado cuando se desplazaba en su motocicleta por el puente Santa Rosa, cuando iba a ingresar a la avenida Tacna, en el centro de Lima. Sobre este caso, la Policía Nacional informó que el fallecido registraba detenciones por tráfico ilícito de drogas en el 2014 y en el 2021. Además, tenía denuncias por robo agravado entre el 2015 y 2016. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Alarma en el Callao: camión impactó contra tren en zona ferroviaria y provocó interrupción del tránsito November 22, 2026

PNP investiga asesinato de motociclista en el Cercado de Lima

Luego de reportarse el ataque, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el puente Santa Rosa para acordonar la zona con cinta de seguridad y permitir el trabajo de los peritos de Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes para recoger evidencias que contribuyan a esclarecer el homicidio.

Debido a las investigaciones, el tránsito vehicular en el puente Santa Rosa fue restringido temporalmente, lo que generó el cierre total de la circulación en este sector. Sin embargo, posteriormente, la vía logró ser habilitada nuevamente.

¿Qué antecedentes policiales registraba la víctima?

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Nacional, Cristian Alexander Chávez Martel registraba diversos antecedentes e intervenciones policiales.

Entre ellos, figuraban detenciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en los años 2014 y 2021, así como denuncias por robo agravado entre 2015 y 2016.

Además, durante este año fue intervenido cuando conducía su motocicleta con la placa cubierta, realizando maniobras temerarias y en aparente estado de ebriedad. También tenía la licencia de conducir vencida.

Finalmente, las autoridades deberán determinar las circunstancias y el móvil del asesinato del motociclista en el Cercado de Lima, así como identificar a los responsables que participaron en este ataque armado ocurrido en una concurrida zona cercana al Palacio de Gobierno.