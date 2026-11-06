FIFA ratifica sanción de Leandro Paredes por incidentes en la final del Mundial 2026: AFA acudirá al TAS

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La apelación de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) ante la FIFA no tuvo un fallo a su favor y el seleccionado Leandro Paredes, seguirá con 10 partidos de suspensión. Esto por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 en la que Argentina perdió ante España. Además, anunció que acudirá al TAS.

FIFA no aceptó el reclamo

A través de un comunicado, el ente máximo del fútbol argentino dio a conocer este viernes la decisión tomada por la Cámara de Apelaciones de la FIFA, en la que además del caso del volante de Boca Juniors, también se revisó el de Nahuel Molina, así como a la misma asociación por actitudes antideportivas.

"El órgano revisor aceptó la apelación en relación a Nahuel Molina y ordenó morigerar la sanción dispuesta a cuatro partidos de suspensión y 60 mil dólares de multa. Con relación a la suspensión de Leandro Paredes y a las multas impuestas a la propia Asociación, relativas a los cánticos discriminatorios, resolvió mantener las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria", señala.

Decisiones de la Cámara de Apelaciones de la FIFA 📘 https://t.co/HoQNDkwVlS https://t.co/s5t3QRfhca — AFA (@afa) November 6, 2026

No obstante, en el escrito la AFA menciona que no aceptará el castigo impuesto al mediocentro de 32 años, por lo que recurrirá al Tribunal Arbitrario del Deporte (TAS) para que se someta a una nueva revisión. Asegura que cuenta con argumentos "de hecho y derecho suficiente para instar a la apelación".

Incidentes en la final del Mundial

Tras el pitazo final en el encuentro que coronó a la selección de España como bicampeón del Mundo, hubo hechos violentos que protagonizaron jugadores de la albiceleste, además de miembros del cuerpo técnico. Esto ocurrió mientras el conjunto ibérico celebraba dentro del campo de juego.

El lateral Nahuel Molina reaccionó con un puñetazo en la zona del abdomen de Rodri por una presunta provocación cuando corrió a festejar con sus compañeros. De inmediato, el volante español le increpó la acción y se originó el conato de bronca.

Otro involucrado fue Roberto Ayala, miembro del comando técnico de Lionel Scaloni quien le dio una bofetada a Dani Olmo, razón por la que recibió tres partidos y una multa económica. Por último, Leandro Paredes fue le que recibió el mayor castigo por las agresiones contra Eric García y Gavi.

La AFA comunicó que la apelación que presentó por las suspensiones de Leandro Paredes y Nahuel Molina tuvieron un fallo parcial. Al lateral de la Roma le redujeron a cuatro partidos la sanción, mientras que al volante de Boca la mantuvo en 10. El organismo anunció que acudirá al TAS.