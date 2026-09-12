Lizandro Alzugaray silencia Matute y le da la victoria por 2-1 a Universitario ante Alianza Lima

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/09/2026
En un partido de poder a poder marcado por la fricción constante así como un polémico arbitraje de Micke Palomino, con una anotación de Lisandro Alzugaray en el último minuto, Universitario derrotó 2-1 en un encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva, en el marco de la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
El cuadro crema se adelantó a los 15 minutos con un gol de Valera en el primer tiempo. El empate de los blanquiazules llegó en la segunda mitad
Alianza Lima vs. Universitario: el MINUTO a MINUTO del clásico del fútbol peruano
90 + 7' | ¡Gol Agónico de Alzugaray! Luego de un blooper de Alianza Lima, el argentino no perdonó y anotó el tanto del triunfo silenciando Matute.
89' | Renzo Garcés es amonestado con tarjeta amarilla.
86' | Matías Di Benedetto salva a Universitario y evita que un remate de Eryc Castillo sea gol.
84' | Falta de Horacio Calcaterra sobre Alan Cantero. Calcaterra recibe tarjeta amarilla.
¡GOOOL de Alianza Lima!
77' | Luego de una jugada de pizarra Federico Girotti anota el empate tras un pase magistral de Jairo Vélez.
74' | Eryc Castillo desaprovecha una oportunidad de ataque de Alianza Lima y disparó muy mal el balón.
70' | Otro cambio en la 'U'. Entra Horacio Calcaterra por Jorge Murrugarra.
69' | Cambio en Universitario. Sale Gianluca Lapadula para el ingreso de Lisandro Alzugaray.
68' | Alan Cantero intenta rematar al arco de Romero, pero no conectó de forma óptima el balón porque lo agarró cayéndose.
66' | Falta de Piero Quispe sobre Renzo Garcés.
64 ' |Alejandro Duarte estuvo atento y atajó sin complicaciones un cabezazo en el tiro libre.
63' | Girotti comete falta contra Lapadula y Micke Palomin le saca tarjeta amarilla.
62' | Falta de Marco Huamán sobre Piero Quispe.
60 ' |Fernando Gaibor dispara al arco, pero el remate se va desviado.
59' | Jorge Murrugarra comete falta sobre Esteban Pavez.
58' | Cambio en Alianza Lima: ingresa Gianfranco Chávez en reemplazo de Mateo Antoni.
51' | Cambio en Alianza Lima. Ingresa Alan Cantero en reemplazo de Alessandro Burlamaqui.
47' | Gaibor lanz´ó un centro al corazón del área merengue, Jairo Vélez realizó una tijera y el esférico pasó cerca del palo izquierdo del arco de Romero.
45' | Micke Palomina da el silbatazo y arranca el segundo tiempo en Matute.
Los equipos retornan de los vestuarios para disputar la segunda mitad del cotejo
ENTRETIEMPO - FInaliza el primer tiempo y la 'U' se va a los vestuarios con la ventaja mínima sobre Alianza Lima.
45 + 3' | Grescas entre blanquiazules con cremas en Matute y finaliza el primer tiempo.
45' | La primera tarjeta amarilla del partido es para Matías di Benedetto.
44' | Burlamaqui comete falta sobre Álex Valera y se molesta con el árbitro Palomino.
40' | Eryc Castillo es el más desequilibrante de Alianza Lima y genera peligro en área merengue.
38' | Marco Huamán pierde el balón y comete falta sobre Andy Polo.
30' | Marco Huamán ganó las espaldas de la línea defensiva de la 'U' y sacó un testazo, pero Romero evita su gol y despeja el balón.
29' | Jorge Murrugarra despeja el balón al córner y se marca tiro de esquina
25' | Micke Palomino amonesta a Pablo Guede, técnico de Alianza Lima, con una tarjeta amarilla.
24' | Nuevamente una falta contra Eryc Castillo. Matías di Benedetto derribó al ecuatoriano.
23' | Partido muy cortado, Inga comete falta sobre Eryc Castillo que se iba en el frente de ataque.
¡GOOOL de Universitario de Deportes!
15' | Álex Valera silencia Matute y anota el 1-0 para Universitario tras un buen pase de Gianluca Lapadula.
11' | Federico Girotti se falla un gol solo en el corazón del área crema tras un buen centro rasante de Eryc Castillo.
10' | Una vez más el arquero íntimo impide que el balón entre y ataja un disparo de Piero Quispe.
8' | El golero de Alianza Lima, Alejandro Duarte, evita el gol de Jairo Concha.
7' | Alex Valera sacó un disparo fuerte, pero el remate se va desviado y Duarte no tiene mayores problemas.
5' | Falta de Federico Girotti sobre Diego Romero y el juez principal decide que es tiro libre a favor del cuadro de Ate.
4' | Williams Riveros se interpone en el disparo de Esteban Pavez y evita que el balón llegue al arco de Romero.
3' | Falta de Jorge Murrugarra sobre Jairo Vélez y Micke Palomino determina tiro libre para Alianza Lima.
2' | Andy Polo comete falta sobre Marco Huamán. El árbitro sanciona tiro libre para Alianza Lima.
1' | Alianza Lima inició con todo el partido, pero Matías di Benedetto estaba atento y despejó el balón.
Micke Palomino da el silbato inicial en el estadio Alejandro Villanueva y arranca el clásico
Alianza Lima vs. Universitario: alineaciones confirmadas
Alianza Lima
Alejandro Duarte en portería; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, y Marco Huamán en la línea defensiva; Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Alessandro Burlamaqui en el mediocampo y en la ofensiva estarán Eryc Castillo, Jairo Vélez y Federico Girotti.
Universitario de Deportes
Diego Romero en el arco; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto serán los defensas; Andy Polo, Piero Quispe, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, César Inga irán en el mediocampo; Gianluca Lapadula y Álex Valera serán la dupla en ataque.