19/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Horacio Melgarejo cerró su etapa en Cienciano con un mensaje de agradecimiento y una declaración sobre su futuro: "Volveré al fútbol peruano". A través de su cuenta de Instagram, el técnico argentino destacó lo vivido al frente del conjunto cusqueño y expresó el cariño que se lleva por la institución y sus seguidores.

Su despedida estuvo centrada en el esfuerzo de sus jugadores, la experiencia adquirida y el vínculo que construyó con el club. Aunque manifestó su intención de regresar al país, las publicaciones consultadas no precisan cuál será su próximo destino profesional.

Melgarejo destaca la entrega del plantel de Cienciano

Al hacer un balance de su paso por el equipo, el entrenador resaltó el crecimiento personal y profesional que le dejó la experiencia. También reconoció el compromiso de los futbolistas en las competencias nacionales e internacionales.

"Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales", escribió Melgarejo en su publicación.

"Volveré al fútbol peruano": su mensaje de despedida

El argentino también dedicó unas palabras al fútbol peruano y a la ciudad del Cusco. En ese tramo de su mensaje, aseguró que seguirá apoyando a Cienciano, independientemente de dónde continúe su carrera.

"Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Allá donde vaya habrá un hincha de Cienciano, y a partir de hoy uno más, muchas gracias Cusco", manifestó.

Sus palabras expresan el deseo de volver a dirigir en el país, pero no constituyen el anuncio de una contratación ni de un acuerdo con otro equipo. Ninguno de los dos medios consultados identifica un nuevo club para el entrenador.

Los detalles que no se precisaron sobre su salida

El estratega argentino no declara las razones de su salida ni las condiciones en las que concluyó su vínculo con Cienciano. Tampoco señalan quién asumirá la conducción del plantel tras su partida.

Por ahora, Melgarejo se despide con un reconocimiento al grupo que dirigió y con una promesa de retorno al fútbol peruano, todavía sin fecha ni destino anunciado.