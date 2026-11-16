16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga1 se juega desde el último domingo y de a pocos se van definiendo las posiciones finales. La pelea por no descender parece casi resuelta, mientras que la disputa por entrar a la próxima Copa Sudamericana se resolverá recién el domingo.

Se resuelve la Liga1

Este martes jugaron cuadros que buscaban asegurar un torneo internacional para el 2027, así como su permanencia en la máxima categoría. En primer turno Los Chankas, con posibilidad de un cupo a la Sudamericana no pudo ante el ya descendido UTC y quedó sin opciones de tener su primera participación internacional.

Cusco FC que necesitaba ganar o empatar para garantizar su lugar entre los mejores ocho, no pasó de la igualdad con un jugador menos ante ADT de Tarma. Este resultado, de momento lo tiene en el quinto lugar prácticamente fijo en el segundo torneo de clubes del continente para el siguiente curso.

Tabla acumulada 2026 de la Liga1.

Por el lado de los tarmeños, el punto obtenido en el Cusco lo den en el antepenúltimo lugar de la clasificación, aunque con una diferencia de goles considerable con relación a FC Cajamarca. El equipo cajamarquino, debutante en Liga1, necesitará de una goleada este sábado ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva para evitar el descenso.

Finalmente, la jornada de este lunes la cerró CD Moquegua, que también estaba comprometido con el descenso, pero que con su agónica remontada sobre Atlético Grau (2-1), abandonó este pleito y así, el equipo dirigido por José Soto aseguró su presencia la próxima campaña.

Fecha se completa esta semana

Ante la falta de logística para cubrir los nueve partidos de la última fecha del torneo, se dispuso jugar en distintos días y este miércoles Alianza Atlético, que pugna por entrar a la próxima Copa Sudamericana recibirá en el Campeones del 36 a Melgar, ya clasificado para la Copa Libertadores 2027.

El domingo se definirá al ganador del Clausura a las 3:00 p.m., con los partidos en simultáneo entre Sporting Cristal vs Cienciano y Sport Huancayo ante Universitario. Los celestes, recientes campeones de la Copa de la Liga, están obligados a ganar y esperar un triunfo crema o un empate en 'la incontrastable'.

La Liga1 está próxima a llegar a su fin y los descendidos y equipos clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana se va definiendo. Cuadros como CD Moquegua sumaron lo suficiente para escalar en la tabla acumulada y seguir en primera el otro año, así como Cusco FC, prácticamente asegurado para un torneo internacional.