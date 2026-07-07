Mundial 2026 entra en su etapa decisiva: Conoce cómo quedaron los cuartos de final y cuándo se jugarán

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Copa Mundial 2026 ya ingresó a su fase más emocionante. Tras concluir los octavos de final, quedaron definidos los ocho equipos que siguen en competencia y que buscarán un lugar en las semifinales del torneo.

Europa domina esta instancia con seis representantes, mientras que Sudamérica y África mantienen vivas sus aspiraciones gracias a Argentina y Marruecos, respectivamente.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas?

Las selecciones clasificadas a los cuartos de final son:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

The quarter-finals are set 🤝#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 7, 2026

Durante los octavos se produjeron varias sorpresas, entre ellas la eliminación de Brasil a manos de Noruega y la despedida de Estados Unidos, uno de los países anfitriones, tras caer frente a Bélgica. También quedaron fuera México, Portugal, Colombia, Egipto, Canadá y Paraguay.

Así quedaron los cruces de cuartos

La ronda de cuartos de final comenzará el 9 al 11 de julio y se disputará con cuatro enfrentamientos de alto nivel. Los cruces confirmados son:

Francia vs. Marruecos: Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston. España vs. Bélgica: Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Noruega vs. Inglaterra: Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Argentina vs. Suiza: Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Cada uno de estos encuentros definirá a los cuatro semifinalistas del certamen, cuyos partidos están programados para el 14 y 15 de julio. Posteriormente, el partido por el tercer lugar se jugará el 18 de julio, mientras que la gran final está prevista para el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey.

¿Qué selecciones parten como favoritas?

Aunque el torneo ha dejado resultados inesperados, selecciones como Francia, España, Inglaterra y Argentina continúan siendo consideradas entre las principales candidatas al título debido a la calidad de sus planteles y el rendimiento mostrado en las rondas anteriores.

Sin embargo, equipos como Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza han demostrado que pueden competir de igual a igual y aspiran a seguir haciendo historia.

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Con solo ocho equipos en competencia, cada partido será de eliminación directa y cualquier error podría significar el final del sueño mundialista. La expectativa crece entre los aficionados, quienes esperan una definición llena de emociones y nuevos protagonistas.

El Mundial 2026 entra en su recta final con cruces que prometen un alto nivel futbolístico y gran intensidad. Los cuartos de final marcarán el inicio de la lucha por un lugar entre los cuatro mejores del mundo y acercarán a las selecciones sobrevivientes al objetivo de conquistar la Copa del Mundo.