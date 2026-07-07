Paita: Caída de camión frigorífico bloquea vía tras aparatoso despiste en bajada Hayduk

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito se registró en la bajada de Hayduk, ubicada en la provincia de Paita, cuando un camión con cámara frigorífica perdió el control, despistándose y bloqueando parcialmente la vía, lo que movilizó a las autoridades locales hacia la zona.

Labores de emergencia y atención médica

Tras el despiste del vehículo pesado, cuya carga aproximada era de seis toneladas, se hizo necesaria la intervención inmediata de maquinaria pesada para ejecutar las labores de remolque necesarias, buscando restablecer el tránsito vehicular en el menor tiempo posible para los conductores locales.

Según información de Exitosa, los conductores de ambas unidades involucradas resultaron con golpes leves y fueron atendidos en el lugar sin que se reportaran víctimas de gravedad, por lo cual se garantizó la integridad física de los implicados tras este preocupante evento en carretera.

Las autoridades competentes han enfatizado la importancia de la seguridad vial en la zona, instando a todos los transportistas a conducir con precaución, especialmente al transitar por tramos que presentan una alta pendiente como la conocida bajada de Hayduk recientemente afectada por el accidente.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Un accidente de tránsito se registró en la bajada de Hayduk en Paita, en donde un camión con una cámara frigorífica perdió el control y terminó despistándose bloqueando parcialmente la vía.



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Prevención de siniestros en carreteras

Es fundamental que los choferes mantengan un control riguroso de sus unidades al descender por pendientes pronunciadas, evitando así nuevos accidentes que puedan comprometer la vida de los ciudadanos o generar obstrucciones prolongadas en las principales vías de transporte que conectan a la región.

Este incidente vial en Paita subraya la necesidad crítica de respetar los protocolos de tránsito, ya que la bajada de Hayduk representa un desafío constante para el transporte de carga pesada, requiriendo máxima atención para evitar percances mayores en la ruta que transitan diariamente.

La rápida respuesta logística permitió retirar el camión frigorífico y normalizar el flujo vehicular, aunque el suceso sirve como un llamado de atención preventivo para todos los conductores que transitan habitualmente por esta vía de alta peligrosidad en la zona norte del país.

Los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar del siniestro, desplegando todos los esfuerzos necesarios para limpiar la carretera y asegurar que ningún resto del vehículo o la carga afectara la visibilidad o seguridad de otros conductores en tránsito.

Por ello, el accidente de tránsito ocurrido por el despiste del camión frigorífico en la bajada de Hayduk en Paita, llegó a generar un bloqueo parcial de la vía, incidente que fue superado tras labores de remolque, dejando solo daños materiales leves para los conductores involucrados en la ruta.