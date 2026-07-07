Selección de Paraguay tuvo emotivo y multitudinario recibimiento de sus hinchas tras su participación en el Mundial 2026

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Paraguay tuvo un emotivo y multitudinario recibimiento por parte de sus hinchas tras su destacada participación en el Mundial de 2026. Pese a caer por la mínima ante Francia, el pueblo guaraní festejó lo realizado por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro y los recibió como verdaderos héroes nacionales.

Así recibieron a la selección paraguaya tras el Mundial 2026

Una multitud de hinchas recibió el último lunes, 6 de julio, a la selección de Paraguay en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, luego de su histórica participación en el Mundial 2026, donde volvió a competir después de una ausencia de 16 años.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil habilitó el espigón presidencial para el arribo de la delegación, que fue esperada por familiares, dirigentes, autoridades y fanáticos que quisieron agradecerle al equipo por la campaña realizada en la justa mundialista desarrollada en Norteamérica.

Alrededor de las 6: 20 p.m. (hora local) la delegación paraguaya completa comenzó a descender del avión y luego subió a un micro que los acercó hasta el sector donde aguardaba el público en las inmediaciones del aeródromo.

El momento más emotivo se vivió cerca de las 6.30, cuando los jugadores y el cuerpo técnico aparecieron frente a los hinchas y fueron recibidos con una fuerte ovación. Algunos futbolistas firmaron autógrafos antes de trasladarse a una tarima montada en el lugar.

Además, el presidente paraguayo Santiago Peña también estuvo presente en el recibimiento y saludó con abrazos a los jugadores y al cuerpo técnico. Luego, agradeció públicamente al plantel por haber representado al país en la Copa del Mundo 2026.

🇵🇾🤔¿Continuará el profesor Gustavo Alfaro al frente de la #Albirroja?



👉El profe Gustavo Alfaro no confirmó nada, pero también si se refirió al futuro inmediato de la Selección. "Hay un montón de cosas por delante que hay que tratar de conquistar y de trabajar. Hoy lo que... pic.twitter.com/iBSEMUHKT4 — Ñanduti (@nanduti) July 6, 2026

La palabra de Gustavo Alfaro que ilusiona a Paraguay

El seleccionador de Paraguay, el estratega argentino Gustavo Alfaro, llamó a los aficionados a cuidar del fútbol del país sudamericano, que regresó al Mundial de la FIFA después de más de diez años de ausencia.

"Estos muchachos volvieron a encender una llama que históricamente Paraguay siempre tuvo. Defiendan esa llama, porque cuando este país se une detrás de un objetivo demuestra que no existen imposibles", manifestó.

Luego de realizar una destacada participación en el Mundial 2026, la selección de Paraguay arribó al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi en donde tuvo un emotivo y multitudinario recibimiento por parte de sus hinchas que celebraron lo realizado por los futbolistas dirigidos por el técnico Gustavo Alfaro.