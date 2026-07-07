Perú supera las 350 mil amenazas digitales en 2026: Así puedes proteger tus datos de los ciberdelincuentes

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El panorama de la ciberseguridad en Perú se ha vuelto más complejo durante 2026. Según especialistas de ESET, el país registró más de 350 mil detecciones de amenazas digitales hasta mayo de este año, correspondientes a 1.337 familias de malware.

Además, más del 45 % de estos incidentes estuvo relacionado con campañas de ingeniería social, phishing, scripts maliciosos y programas diseñados para descargar software dañino, lo que confirma que el engaño sigue siendo la principal herramienta utilizada por los ciberdelincuentes para acceder a dispositivos y cuentas personales.

Los expertos explican que hoy los ataques ya no dependen únicamente de virus tradicionales. En su lugar, los delincuentes emplean códigos QR falsos, archivos PDF, documentos de Office y páginas web que imitan a entidades legítimas para convencer a las víctimas de entregar sus credenciales.

En muchos casos, un solo clic puede terminar en el robo de información, pérdidas económicas o incluso en el secuestro de archivos mediante ransomware.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Una de las principales preocupaciones es el crecimiento del ciberespionaje en Latinoamérica. Especialistas detectaron un incremento de al menos 50 % en la actividad de grupos patrocinados por Estados durante el primer semestre de 2026, los cuales buscan infiltrarse en organizaciones públicas y privadas para obtener información estratégica o accesos privilegiados.

Estas operaciones incluyen el uso de identidades falsas creadas con inteligencia artificial para engañar a empresas, así como campañas dirigidas contra entidades gubernamentales y compañías de distintos sectores.

A ello se suma otro problema: cerca del 10 % de las amenazas detectadas en Perú aprovechan vulnerabilidades conocidas desde 2017, lo que evidencia que muchas organizaciones aún no actualizan sus sistemas de seguridad.

Recomendaciones para evitar ser víctima

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan mantener actualizados los sistemas operativos y aplicaciones, utilizar contraseñas robustas y diferentes para cada servicio, activar la autenticación en dos pasos y desconfiar de enlaces o archivos enviados por remitentes desconocidos.

También es importante verificar siempre la autenticidad de las páginas web antes de ingresar datos personales o bancarios y evitar escanear códigos QR de origen dudoso. Asimismo, las empresas deben fortalecer la gestión de vulnerabilidades y capacitar constantemente a sus colaboradores para reconocer intentos de fraude digital.

El aumento de las amenazas digitales demuestra que la ciberseguridad ya no depende únicamente del uso de un antivirus. Adoptar hábitos seguros al navegar por internet, mantener los equipos actualizados y estar alerta frente a mensajes sospechosos son medidas esenciales para proteger la información personal y reducir el riesgo de sufrir un ataque informático.