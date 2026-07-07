Mundial 2026: FIFA oficializa terna argentina para dirigir el Francia vs. Marruecos por los cuartos de final

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La FIFA ha confirmado oficialmente la designación del equipo de arbitraje liderado por el colegiado argentino para el próximo duelo entre Francia y Marruecos. Este enfrentamiento, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, ha captado la atención global por la particular configuración del cuerpo arbitral.

Detalles sobre la designación arbitral

El organismo rector del fútbol mundial mantiene su política de emplear ternas completas pertenecientes a una misma asociación nacional. Según el informe técnico publicado, esta medida busca garantizar una mayor cohesión operativa durante el desarrollo de los encuentros más exigentes que presenta el calendario actual.

Es fundamental comprender que estos jueces argentinos han sido seleccionados por cumplir con los exigentes indicadores de rendimiento establecidos para este certamen internacional. La entidad asegura que su metodología de evaluación no contempla la nacionalidad como un factor excluyente, priorizando siempre la capacidad técnica demostrada.

Según el portal deportivo AS, el equipo arbitral designado para este trascendental encuentro posee una trayectoria reconocida en competiciones de alto nivel. La solvencia mostrada en anteriores jornadas fue determinante para que la comisión técnica ratificara su presencia en este choque de cuartos de final.

"La selección de estos colegiados responde estrictamente a criterios técnicos y a su alto desempeño demostrado durante las fases previas del torneo global, garantizando así un estándar de justicia deportiva necesario para un evento de tal magnitud mundial", señaló el comunicado oficial.

The match officials for @FIFAWorldCup match 97 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 7, 2026

Análisis técnico de la jornada

La preparación física y mental de los oficiales de campo es monitoreada diariamente por los especialistas de la FIFA. Este riguroso proceso tiene como objetivo asegurar que cada decisión tomada durante el partido cuente con el respaldo de una preparación exhaustiva y profesional constante.

El soporte tecnológico del VAR también será gestionado por el mismo equipo de origen sudamericano designado para este partido. La integración entre el juez principal y la cabina de video es un aspecto que la organización considera vital para minimizar errores humanos durante el juego.

Los antecedentes deportivos de los árbitros elegidos sugieren que están habituados a manejar situaciones de alta presión emocional en estadios repletos. Esta capacidad de gestión es valorada positivamente por los analistas internacionales que siguen de cerca el desarrollo técnico del campeonato mundial en curso.

La coordinación entre los jueces de línea y el colegiado central ha sido evaluada mediante simulaciones de alta intensidad antes de cada partido eliminatorio. Este nivel de preparación busca que el espectáculo deportivo se desarrolle sin contratiempos, permitiendo que el protagonismo recaiga exclusivamente sobre los futbolistas.