Colombia se despide del Mundial: Suiza pasa a cuartos de final tras ganar en ronda de penales

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial 2026 volvió a mostrar su cara más cruel: Colombia quedó eliminada en los octavos de final tras perder 4-3 en penales frente a Suiza, luego de un empate sin goles en los 120 minutos disputados en el BC Place de Vancouver. La Tricolor luchó con intensidad, pero la falta de eficacia en la definición y la solidez helvética terminaron por sellar su despedida.

Un duelo ajustado

El encuentro fue cerrado desde el inicio. Suiza apostó por el orden táctico y la presión alta, mientras Colombia buscó desequilibrar con la velocidad de Luis Díaz y la conducción de James Rodríguez. Las ocasiones fueron escasas: un cabezazo de Jhon Lucumí al travesaño en la prórroga y un disparo de Campaz que exigió a Kobel fueron las más claras para los cafeteros.

Suiza respondió con intentos de Fabian Rieder y Dan Ndoye, pero el arquero Camilo Vargas mantuvo el arco en cero. El tiempo reglamentario y la prórroga se consumieron sin goles, dejando todo a la definición desde los doce pasos.

La tanda de penales

La tensión se apoderó del estadio. Colombia convirtió con Quintero, Campaz y Luis Díaz , pero fallaron Davinson Sánchez y Cucho Hernández, este último detenido por el arquero Gregor Kobel. Suiza, en cambio, fue más eficaz: anotaron Xhaka, Amdouni, Itten y finalmente Rubén Vargas , quien selló el triunfo con el penal decisivo.

El marcador final de 4-3 en la tanda reflejó la diferencia en la precisión y dejó al conjunto sudamericano fuera del torneo.

¡SUIZA SE QUEDÓ CON LA TANDA DE PENALES Y ELIMINÓ A COLOMBIA EN LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/azGPEYaVHZ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Partido minuto a minuto

120+1' | ¡A LOS PENALES!

Fin del tiempo suplementario. Colombia y Suiza definirán todo en los temidos penales.

115' | ¡¿COMO VAS A FALLAR ESA?!

Colombia perdonó una ocasión clarísima a solo 5 minutos del final. Con una pelota bien posicionada, Campaz disparó al arco pero mandándola por encima del travesaño superior, perdiendo una oportunidad inmejorable para los sudamericanos.

¡NOOO, BICHITO! Campaz desperdició una chance inmejorable para Colombia ante Suiza.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cuSwQXPxrN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

100' | Le niegan el gol a Colombia

Tremendo riflazo de Campaz desde fuera del área hacia el travesaño terminó siendo atajado por Kobel para tranquilidad de los suizos.

OTRA VEZ KOBEL LE NEGÓ EL GOL A COLOMBIA



Campaz remató de lejos y el arquero de Suiza atajó CON EL ANTEBRAZO.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qQ8KuwdLX8 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

90' | INICIA EL TIEMPO SUPLEMENTARIO

Arranca el tiempo extra. El tablero se mantiene 0-0 y obliga a definir al ganador en los próximos 30 minutos si se busca evitar sufrir en los penales.

90+5' | FIN DE SEGUNDO TIEMPO

Acabó el tiempo regular. Sin goles, Colombia y Suiza definirán todo en la prórroga y, de mantenerse el marcador, a penales.

90+2' | Último cambio de Suiza

Dan Ndoye se retira del campo y entra Ruben Vargas antes del posible suplementario. Encuentro se mantiene parejo.

86' | Nuevos cambios en Suiza

Con un cansancio notable, el técnico de Suiza retiró a Embolo (8) del campo y lo reemplazó por Cedric Itten (26). También se va Denis Zakaria y entra Silvan Widmer.

82' | Más cambios en Colombia

Se van Luis Suárez y Jefferson Lerma, entran Juan Hernández y Richard Rios. Colombia empieza a sentir el cansancio.

72' | Fuerte impacto en el área colombiana

Tremendo choque de Vargas, quien despejó el balón de con puños al aire, pero impactando a Embolo, que venía de espaldas para rebotar con cabeza en el área sin cuidar la llegada del guardameta colombiano. Suiza empieza a manejar el partido.

70' | Cambio en Suiza

Reemplazo en Suiza, sale Ricardo Rodrí­guez e ingresa Miro Muheim en su lugar tras la pausa de rehidratación.

66' | Dos cambios en Colombia

El conjunto sudamericano sus dos primeras sustituciones: se retiran James Rodrí­guez (10) y Jhon Arias (11), ingresan Juan Fernando Quintero (20) y Jaminton Campaz (21).

¡Juanfer Quintero a la cancha! 🇨🇴



🔄 El jugador de River ingresó en lugar de James Rodrìguez. También saltó a la cancha Jaminton Campaz por Jhon Arias



Colombia y Suiza empatan 0-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9KFmgKGNiq — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

62' | Remate al arco de Suárez

Tremenda ocasión perdida para Colombia. Bien posicionado al centro, Suárez disparó al arco pero la esférica salió totalmente desviada a la afición.

61' | Colombia buscó el primero, pero adelantado

Tras un saque de banda para Colombia, ejecutado por Johan Mojica, Colombia buscó el centro, pero tras el pase, se levantó la bandera que marcaba posición adelantada del cafetero.

51' | Primera tarjeta amarilla para Suiza

Granit Xhaka, de Suiza, recibe la primera amonestación del encuentro. El árbitro sanciona al jugador por conducta antideportiva tras un pisotón contra Daniel Muñoz

¿ERA PARA MÁS? Xhaka vio la amarilla por esta infracción a Daniel Muñoz.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/4U62IrCtrM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

45' | INICIA EL SEGUNDO TIEMPO

Arranca la segunda mitad del último encuentro de octavos de final. El empate 0-0 se mantiene entre Colombia y Suiza.

Entretiempo | Cambios en Suiza para el segundo tiempo

Suiza hace el primer cambio del partido. Se retira Ardon Jashari y entra en su lugar Djibril Sow

45+3' | FIN DEL PRIMER TIEMPO

Se termina la primera mitad del encuentro con el marcador en cero para ambos cuadros.

31' | Suiza remata otra vez

Tras el primer intento, tan solo 2 minutos después, Camilo Vargas fue puesto a prueba nuevamente con un remate bien posicionado de Ndoye, pero que fue fácilmente atajado por el colombiano desde el suelo.

VARGAS SALVÓ A COLOMBIA VOLUMEN 2



Ahora Ndoye puso a prueba al arquero sudamericano y respondió con creces.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/7VJQlGlGMk — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

29' | Suiza quiso el primer gol

Tras un pase al centro, Fabian Rieder remató directo al arco, pero 29' | Suizareaccionó de inmediato reteniendo y salvó a Colombia.

¡APARECIÓ CAMILO VARGAS PARA SALVAR A CALOMBIA ANTE SUIZA!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xvPOK5o0ie — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

21' | Colombia acarició el primer gol

Con tremenda curva hacia la esquina derecha, Gustavo Puerta remató, pero Gregor Kobeli logró despejar y salva a Suiza.

TREMENDA ATAJADA DE KOBEL PARA SALVAR A SUIZA



Gustavo Puerta sacó un gran disparo que tenía destino de gol pero apareció el arquero europeo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/SeszjnO8xB — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

00' | Inicia el partido

Los cafeteros inician moviendo el balón y dan inicio a la primera mitad del encuentro.

Alineaciones de Colombia y Suiza

En Colombia, los once que conforman al conjunto cafetero son Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.

Del lado de los europeos, se encuentran Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Ardon Jashari, Fabian Rieder; Breel Embolo.