Colombia se despide del Mundial: Suiza pasa a cuartos de final tras ganar en ronda de penales

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 07/07/2026
El Mundial 2026 volvió a mostrar su cara más cruel: Colombia quedó eliminada en los octavos de final tras perder 4-3 en penales frente a Suiza, luego de un empate sin goles en los 120 minutos disputados en el BC Place de Vancouver. La Tricolor luchó con intensidad, pero la falta de eficacia en la definición y la solidez helvética terminaron por sellar su despedida.
Un duelo ajustado
El encuentro fue cerrado desde el inicio. Suiza apostó por el orden táctico y la presión alta, mientras Colombia buscó desequilibrar con la velocidad de Luis Díaz y la conducción de James Rodríguez. Las ocasiones fueron escasas: un cabezazo de Jhon Lucumí al travesaño en la prórroga y un disparo de Campaz que exigió a Kobel fueron las más claras para los cafeteros.
Suiza respondió con intentos de Fabian Rieder y Dan Ndoye, pero el arquero Camilo Vargas mantuvo el arco en cero. El tiempo reglamentario y la prórroga se consumieron sin goles, dejando todo a la definición desde los doce pasos.
La tanda de penales
La tensión se apoderó del estadio. Colombia convirtió con Quintero, Campaz y Luis Díaz, pero fallaron Davinson Sánchez y Cucho Hernández, este último detenido por el arquero Gregor Kobel. Suiza, en cambio, fue más eficaz: anotaron Xhaka, Amdouni, Itten y finalmente Rubén Vargas, quien selló el triunfo con el penal decisivo.
El marcador final de 4-3 en la tanda reflejó la diferencia en la precisión y dejó al conjunto sudamericano fuera del torneo.
Partido minuto a minuto
120+1' | ¡A LOS PENALES!
Fin del tiempo suplementario. Colombia y Suiza definirán todo en los temidos penales.
115' | ¡¿COMO VAS A FALLAR ESA?!
Colombia perdonó una ocasión clarísima a solo 5 minutos del final. Con una pelota bien posicionada, Campaz disparó al arco pero mandándola por encima del travesaño superior, perdiendo una oportunidad inmejorable para los sudamericanos.
100' | Le niegan el gol a Colombia
Tremendo riflazo de Campaz desde fuera del área hacia el travesaño terminó siendo atajado por Kobel para tranquilidad de los suizos.
90' | INICIA EL TIEMPO SUPLEMENTARIO
Arranca el tiempo extra. El tablero se mantiene 0-0 y obliga a definir al ganador en los próximos 30 minutos si se busca evitar sufrir en los penales.
90+5' | FIN DE SEGUNDO TIEMPO
Acabó el tiempo regular. Sin goles, Colombia y Suiza definirán todo en la prórroga y, de mantenerse el marcador, a penales.
90+2' | Último cambio de Suiza
Dan Ndoye se retira del campo y entra Ruben Vargas antes del posible suplementario. Encuentro se mantiene parejo.
86' | Nuevos cambios en Suiza
Con un cansancio notable, el técnico de Suiza retiró a Embolo (8) del campo y lo reemplazó por Cedric Itten (26). También se va Denis Zakaria y entra Silvan Widmer.
82' | Más cambios en Colombia
Se van Luis Suárez y Jefferson Lerma, entran Juan Hernández y Richard Rios. Colombia empieza a sentir el cansancio.
72' | Fuerte impacto en el área colombiana
Tremendo choque de Vargas, quien despejó el balón de con puños al aire, pero impactando a Embolo, que venía de espaldas para rebotar con cabeza en el área sin cuidar la llegada del guardameta colombiano. Suiza empieza a manejar el partido.
70' | Cambio en Suiza
Reemplazo en Suiza, sale Ricardo Rodríguez e ingresa Miro Muheim en su lugar tras la pausa de rehidratación.
66' | Dos cambios en Colombia
El conjunto sudamericano sus dos primeras sustituciones: se retiran James Rodríguez (10) y Jhon Arias (11), ingresan Juan Fernando Quintero (20) y Jaminton Campaz (21).
62' | Remate al arco de Suárez
Tremenda ocasión perdida para Colombia. Bien posicionado al centro, Suárez disparó al arco pero la esférica salió totalmente desviada a la afición.
61' | Colombia buscó el primero, pero adelantado
Tras un saque de banda para Colombia, ejecutado por Johan Mojica, Colombia buscó el centro, pero tras el pase, se levantó la bandera que marcaba posición adelantada del cafetero.
51' | Primera tarjeta amarilla para Suiza
Granit Xhaka, de Suiza, recibe la primera amonestación del encuentro. El árbitro sanciona al jugador por conducta antideportiva tras un pisotón contra Daniel Muñoz
45' | INICIA EL SEGUNDO TIEMPO
Arranca la segunda mitad del último encuentro de octavos de final. El empate 0-0 se mantiene entre Colombia y Suiza.
Entretiempo | Cambios en Suiza para el segundo tiempo
Suiza hace el primer cambio del partido. Se retira Ardon Jashari y entra en su lugar Djibril Sow
45+3' | FIN DEL PRIMER TIEMPO
Se termina la primera mitad del encuentro con el marcador en cero para ambos cuadros.
31' | Suiza remata otra vez
Tras el primer intento, tan solo 2 minutos después, Camilo Vargas fue puesto a prueba nuevamente con un remate bien posicionado de Ndoye, pero que fue fácilmente atajado por el colombiano desde el suelo.
29' | Suiza quiso el primer gol
Tras un pase al centro, Fabian Rieder remató directo al arco, pero 29' | Suizareaccionó de inmediato reteniendo y salvó a Colombia.
21' | Colombia acarició el primer gol
Con tremenda curva hacia la esquina derecha, Gustavo Puerta remató, pero Gregor Kobeli logró despejar y salva a Suiza.
00' | Inicia el partido
Los cafeteros inician moviendo el balón y dan inicio a la primera mitad del encuentro.
Alineaciones de Colombia y Suiza
En Colombia, los once que conforman al conjunto cafetero son Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.
Del lado de los europeos, se encuentran Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Ardon Jashari, Fabian Rieder; Breel Embolo.