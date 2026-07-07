FIFA abrió una investigación por insultos racistas contra el streamer Speed en el Argentina - Cabo Verde

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Durante el partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el Hard Rock Stadium en Miami, el creador de contenido Speed vivió un tenso episodio con una hincha argentina, episodio que derivó en una investigación oficial por parte de la FIFA.

El video que condenó la FIFA

El episodio que se viralizó rápidamente por las redes sociales, se observa a una hincha argentina increpando a Speed con expresiones discriminatorias como "Tomátela maricón", "a llorar al zoo", "negro ándate a casa", se escucha decir a la mujer, mientras el streamer continuaba caminando entre los hinchas.

El cruce entre una hincha argentina y el creador de contenido Speed. (Composición: Exitosa)

A raíz de lo ocurrido, la FIFA emitió un comunicado en el que confirmó la apertura de una investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas, condenando "enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas".

"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad", señaló el organismo.

A través de su postura oficial, la máxima autoridad del balompié internacional destacó que su torneo insignia funciona como un punto de encuentro global que fomenta el respeto y la convivencia armónica.

"La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte", señaló la FIFA.

Speed y su relación con la hinchada argentina

El streamer Speed, conocido por su fanatismo extremo hacia Cristiano Ronaldo, suele mantener una relación tensa con el público argentino debido a su rivalidad con Lionel Messi. Durante el Mundial 2026, el streamer ha sido visto frecuentemente hinchando en contra de la Scaloneta.

Speed con la camiseta de Egipto en el duelo contra la selección argentina. (Composición: Exitosa)

A pesar de aquel tenso episodio, el creador de contenido asistió nuevamente a un partido de la Selección Argentina y fue protagonista de otra polémica situación; ya que estuvo en Atlanta para el encuentro que la Albiceleste ganó ante Egipto por 3 a 2 por los octavos de final del Mundial 2026.

Speed estuvo vestido con la camiseta del seleccionado africano y se ubicó detrás del arco en el que Lionel Messi erró el penal y no contento con eso, le hizo gestos a la Pulga para molestarlo previo a la ejecución.