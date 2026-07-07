¿Por qué cuesta tanto olvidar a una ex pareja? Podría tardar hasta 8 años, según estudio científico

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Una ruptura amorosa es un evento complejo que trasciende la decisión de separarse, afectando profundamente la vida interior de las personas. Estudios recientes indican que los lazos emocionales con una expareja no desaparecen de forma inmediata, marcando un proceso de superación lento y progesivo.

El proceso biológico de la desvinculación afectiva

Según la investigación de los psicólogos R. Chris Fraley y Jia Y. Chong de la Universidad de Illinois, el vínculo afectivo sigue una lógica similar a la desintegración radiactiva. Los resultados arrojan que, en promedio, se requieren cerca de 4 años para reducir a la mitad el nivel de apego inicial.

"Para algunas personas, especialmente aquellas que aún mantenían contacto con sus exparejas, el vínculo afectivo nunca desapareció por completo. Los vínculos afectivos también persistieron para quienes no iniciaron la ruptura, a menudo durante más de una década", señala el estudio de la Universidad de Illinois.

Esta persistencia demuestra que la memoria emocional es sumamente resistente a los cambios de estado civil. Aunque muchas personas intentan acelerar su recuperación mediante nuevas relaciones, la evidencia sugiere que el desvanecimiento del apego no se acelera necesariamente por la aparición de terceros.

Resulta fundamental comprender que estos deseos de conexión son vestigios conductuales. La necesidad de contactar para compartir eventos de vida diaria no implica una debilidad, sino una respuesta biológica normal que ocurre cuando el cerebro intenta procesar una pérdida significativa a largo plazo.

El apego tardaría de desvanecerse en 8 años.

Factores que determinan el tiempo de sanación

Existen elementos que impiden que el vínculo afectivo se debilite con rapidez, manteniendo la conexión psicológica activa. Aquellos individuos que poseen estilos de apego ansioso presentan mayores dificultades para lograr la desvinculación, comparado con personas que poseen otros perfiles psicológicos mucho más estables o evitativos.

Mantener el contacto frecuente con la expareja actúa como un refuerzo constante para el sistema de apego. Esta interacción constante impide que el cerebro termine de procesar la separación, prolongando la necesidad de conexión y evitando que el recuerdo ocupe menos espacio diario .

Teoría del apego.

Es necesario implementar estrategias de autocuidado para favorecer la recuperación. Establecer límites saludables, fortalecer la red de apoyo personal y mantener actividades cotidianas significativas son pasos recomendados por los especialistas para gestionar la memoria emocional tras haber finalizado una relación de larga duración.

La terapia psicológica también brinda herramientas valiosas para quienes atraviesan este duelo. A través de este acompañamiento especializado, es posible procesar los pensamientos intrusivos y sueños recurrentes, permitiendo que la vida interior se reestructure de forma más equilibrada y saludable con el paso del tiempo.