Senadora paraguaya amenaza con demandar a Kylian Mbappé: "Mis ataques constituyen violencia de género"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras las recientes controversias ante el encuentro Francia vs Paraguay, la legisladora guaraní Celeste Amarilla anunció que iniciará acciones legales contra el deportista francés Kylian Mbappé. Estas surge tras un cruce de acusaciones donde la senadora acusa violencia de género por parte del deportista, luego de que ella emitiera declaraciones racistas contra él.

La respuesta de Mbappé y el inicio de la controversia

El delantero francés respondió públicamente a los comentarios de la legisladora a través de sus redes sociales. Mbappé no dudó en arremeter contra la funcionaria, calificándola como una "mujer despreciable e indigna de su cargo".

Pronunciamiento del deportista.

"Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competencia", sostuvo el futbolista.

La Cancillería de Paraguay se desmarcó rápidamente de los dichos de la legisladora mediante un comunicado oficial. La institución subrayó que las palabras expresadas por Amarilla no representan la posición del Gobierno ni tampoco el sentir del pueblo paraguayo en el Mundial 2026.

Postura de Amarilla y el proceso de retractación

En una reciente conferencia de prensa, la legisladora se retractó de sus expresiones previas, admitiendo que fue un "desatino" haber utilizado esos términos. Explicó que se encuentra en un proceso personal de deconstrucción y que eliminó la publicación original de sus redes sociales.

"Mis ataques constituyen violencia de género pura y dura contra una mujer política que alcanzó su posición a través del voto popular de su pueblo", manifestó la senadora Amarilla tras ser consultada sobre si pediría disculpas al deportista francés por los hechos ocurridos.

La senadora insiste en que el conflicto es un asunto estrictamente personal entre el futbolista y ella. Según la legisladora, su intención no fue atacar al equipo francés ni a la nación europea, sino reaccionar a lo que ella percibió como un gesto de arrogancia y desprecio.

🇵🇾🇫🇷 | MUNDIAL 2026: Celeste Amarilla tras la controversia por sus declaraciones sobre Kylian Mbappé: "Vengo de una generación donde llamar a alguien 'pequeño mierda negro' era común.



Cuidado con los paraguayos. Metimos a Dinho tras las rejas por corrupción.



No me subestimes,... pic.twitter.com/O2EmtoCAix — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Celeste Amarilla sostiene que su posición como política la hace blanco de ataques que, a su juicio, configuran violencia de género. La controversia mantiene la atención de los medios internacionales, mientras se espera conocer si efectivamente se formalizará la demanda judicial contra el delantero francés.

Este enfrentamiento destaca la complejidad de las interacciones en eventos masivos cuando se mezclan declaraciones políticas con el ámbito deportivo. La situación sigue bajo observación mientras se evalúan las repercusiones legales que este intercambio podría tener para ambas figuras públicas en los próximos días.