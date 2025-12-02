Hecho insólito en el fútbol: Juega con grillete electrónico, estuvo en la cárcel y puede salir campeón

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El mundo del fútbol tiene historias que marcan y dan de qué hablar. Esta vez un hecho insólito se ha suscitado en Brasil en el que un futbolista , que tuvo un pasado carcelario, está a solo 90 minutos de poder consagrarse campeón. Sin duda un suceso de película, en la siguiente nota te contamos los detalles.

¿Quién es este futbolista?

El último domingo 30 de noviembre, durante un cotejo disputado entre las escuadras de Macaé y Goytacaez, por la final de ida de la Serie B2 del Campeonato Carioca (cuarta división del fútbol estatal brasileño) se registró un hecho inusual y controvertido.

Y es que, cuando el cronómetro marcaba los 25 minutos del segundo tiempo, ingresó al gramado el mediocampista ofensivo Yuri de Carvalho da Silva, de 30 años, con la camiseta 18, hasta ese momento no había alguna observación que esté fuera de lo común, sin embargo, algo en su indumentaria llamó la atención.

De acuerdo a las imágenes del encuentro, se logra observar que el jugador llevaba un dispositivo electrónico de control judicial en su tobillo izquierdo debajo de su media azul

Resulta que el deportista brasileño de Goytacaz, fue arrestado en el 2018 por tráfico de drogas y pasó los últimos siete años encarcelado en el Centro de Detención Dalton Crespo de Castro.

En tal sentido, fue en mayo del presente año que, a da Silva le concedieron el derecho a pasar a un régimen penitenciario menos restrictivo lo que le permitió unirse al equipo de sus amores y disputar toda la temporada sin anotar ningún gol.

A un partido de consagrarse campeón

En un giro inesperado de su vida, Yuri de Carvalho da Silva solo se encuentra a un partido de que logre consagrarse campeón con su equipo, por ahora la llave de esta final sigue abierta.

Cabe mencionar que el partido el cual disputó con el Goytacaz culminó 1 a 1 frente al Macaé por lo que todo se definirá el próximo 7 de diciembre en el que se definirá quién de los clubes ganará.

Federación de Fútbol de Río de Janeiro se pronuncia

Por su parte, la Fderación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro se pronunció sobre la presencia del futbolista en el partido y enfatizó que la institución "entiende que la inclusión y la rehabilitación son una función primordial del deporte", según GeGlobo, medio de Brasil.

