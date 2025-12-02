¿Mundialista en Brasil 2014 en la Liga1? Universitario y Alianza Lima interesados en experimentado futbolista

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

De cara a la temporada 2026, los dos equipos más grandes de la Liga1 han mostrado interés en contar con los servicios de un mundialista en Brasil 2014. Esto lo ha hecho saber un conocido representante, asegurando que hay un interés por un futbolista Uruguayo de parte de Universitario de Deportes y Alianza Lima.

¿Qué exmundialista llegaría a la Liga1?

Respondiendo para la prensa, el representante de jugadores uruguayo Pablo Betancourt, señaló que el delantero Abel Hernández está en la agenda de los merengues y blanquiazules. Sin embargo, es un asunto que deberá conversarlo con ambos clubes, aunque a priori, su intención es colocarlo en el fútbol peruano.

"Tengo que hablar con Franco para Alianza y si el profe (Fossati) lo determina, puede ser para él también. Pero Abel hoy fue el goleador del fútbol uruguayo y mejor jugador, es muy difícil hacer en Uruguay 21 goles en un año", sostuvo el agente de futbolistas.

Aseguró además que su representado maneja otras opciones con Peñarol de su país, el Olimpia de Paraguay y el Mirassol de Brasil. A pesar de sus 35 años, resaltó la buena producción goleadora que ha tenido, que ha permitido que se realce su cotización y demuestre su vigencia, la que quisiera ver en el Perú.

"Yo he manejado toda la carrera de este chico, cuando estuvo en Inglaterra, Italia, Rusia, México, Qatar... O sea, lo tengo desde que tiene 16 años. No es un jugador que viene de regreso, mejor jugador y goleador, es prioridad para Peñarol y otros equipos más, pero me encantaría traerlo para acá. Yo me voy a reunir con ellos", señaló.

Fossati está firme en Universitario

Otro aspecto que tocó Betancourt es la continuidad de Jorge Fossati como entrenador del cuadro crema, a pesar de los rumores que indicaban su salida. Por tal motivo, arribó al Perú, para finiquitar algunos términos que estaban pendientes con la dirigencia del actual tricampeón del fútbol peruano.

"No va a haber problemas porque ya algo se adelantó. La parte deportiva la arregló el 'profe' directamente y a mí lo que me corresponde es ver unos detalles que hay en lo económico. Venimos con la mayor predisposición para sacar esto de manera positiva y que pueda continuar y la gente esté tranquila", manifestó.

