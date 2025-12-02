Carlos Zambrano seguirá suspendido: Comisión Disciplinaria de la FPF declaró infundado el reclamo de Alianza Lima

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El último partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura terminó con una goleada por 3-0 ante UTC ante un Matute repleto de hinchas. Sin embargo, el partido no fue del todo redondo para los íntimos ya que Carlos Zambrano vio la tarjeta roja tras un confuso incidente con el árbitro de aquel encuentro, Julio Quiroz.

El referí cobró un penal a favor del elenco visitante y mientras se dirigía hacia el punto, chocó con el defensor blanquiazul por lo que decidió mostrarle la segunda amarilla. En consecuencia, el 'Káiser' debió dejar el campo de juego de manera prematura a pesar del reclamo del resto de sus compañeros.

Declararan infundado reclamo de Alianza Lima por Carlos Zambrano

Como era de esperarse, la dirigencia de Alianza Lima no se quedó con los brazos cruzados por lo que presentó un reclamo ante la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol buscando borrar la expulsión contra Carlos Zambrano y este pueda estar presente para el primer partido de los play off de la Liga 1.

Luego de varios días, el organismo respondió a este requerimiento declarando infundado el documento presentado por los blanquiazules por lo que el defensor se perderá el partido de este martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional ante Sporting Cristal.

"Declarar infundado el reclamo interpuesto por el club Alianza Lima contra la decisión arbitral del señor Julio Quiroz. Poner de conocimiento la presente resolución a Alianza Lima, a la Conar, a la LFP y a los demás estamentos deportivos que resulten pertinentes de la Federación Peruana de Fútbol", indica la resolución.

Estalla contra la Conar

Ese mismo día de su expulsión, Carlos Zambrano utilizó sus redes sociales para despotricar contra la Conar por su insólita expulsión ante UTC. El 'León', fiel a su estilo, aseguró que los árbitros dirigen contra él con una decisión ya tomada por lo que sospechó de algunos intereses en contra de los íntimos.

"Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta. Pero lo que pasó hoy supera un simple error. La jugada de mi expulsión no tiene explicación deportiva y deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir", expresó aquella vez.

De esta manera, la Comisión Disciplinaria de la FPF desestimó el pedido de Alianza Lima de remover la expulsión de Carlos Zambrano en el duelo ante UTC en Matute por lo que no estará en la ida ante Sporting Cristal.