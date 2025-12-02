Christian Cueva dejará Emelec para volver al Perú: 'Aladino' tiene todo arreglado con club de la Liga 1

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Todo hacía indicar que este 2025 parecía ser el año en que volveríamos a ver el mejor nivel de Christian Cueva. Luego que Cienciano se la jugará por el hábil volante, este respondió tanto en la Liga 1 como en la Copa Sudamericana por lo que volvió a generar interés desde el exterior.

Fue Emelec de Ecuador que movió cielo y tierra para hacerse con sus servicios pensando en recuperar a ese 'Aladino' que deslumbró con la camiseta de la Selección Peruana. Con su llegada al eléctrico se esperó su recuperación total a pesar de que se encontraba en un enfrentamiento mediático con la madre de sus hijos.

Christian Cueva pega la vuelta a la Liga 1

Sin embargo, luego de unos primeros meses donde endulzó a la hinchada del elenco ecuatoriano con chispazos de buen fútbol, Christian Cueva tiene todo listo para dejar el fútbol norteño y pegar la vuelta a la Liga 1.

Según las últimas informaciones, el hábil volante ya tendría un acuerdo con el elenco Juan Pablo II College de Chongoyape, vinculado al presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano, para regresar al fútbol peruano a partir del 2026.

Como se sabe, en los últimos días se especuló sobre negociaciones con Sport Boys y hasta con Universitario por su cercanía con Álvaro Barco, director deportivo merengue. Sin embargo, estas chances quedan de lado ya que 'Aladino' jugará en el norte del país.

Christian Cueva no pudo consolidarse durante su paso por Emelec.

Prensa ecuatoriana da con palo a Christian Cueva

Con la noticia casi confirmada de su vuelta al balompié nacional, la prensa ecuatoriana comenzó una feroz crítica contra Christian Cueva por su bajo rendimiento en el último tiempo.

Actualmente, el exfutbolista de Alianza Lima se encuentra en el país compartiendo con su actual pareja y su familia mientras negocia su desvinculación de Emelec. En medio de esa situación, la prensa del país norteño apuntó contra el peruano asegurando que la dirigencia de la institución eléctrica sabía del riesgo de fichar al jugador.

"Se advirtió cuando en el mismo mercado sonaron Miller (Bolaños), (Ángel) Mena y (Christian) Cueva. Emelec en estas carencias necesita jugadores que estén en la cancha, no nutrir al departamento médico. Fracaso rotundo de Cueva que ya ni ganas de jugar mostraba", indicó Carlos Xavier Argüello, periodista de Zapping Sports.

De esta manera, Christian Cueva dejará Emelec en las próximas horas ya que tiene todo arreglado para fichar por el Juan Pablo II College por todo el 2026.