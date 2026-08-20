¡Cienciano hace historia! El 'Papá' elimina a Botafogo y clasifica a cuartos de la Copa Sudamericana 2026

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cienciano escribió una nueva página en su historia internacional al eliminar a Botafogo y clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño resistió en Río de Janeiro, cayó 1-0, pero hizo valer la espectacular goleada conseguida en la ida para imponerse 6-2 en el marcador global y continuar con su sueño continental.

La serie comenzó a definirse en Cusco, donde el 'Papá' protagonizó una actuación memorable y goleó 6-1 al cuadro brasileño. Aquella ventaja parecía prácticamente definitiva, pero el equipo sabía que todavía debía afrontar un complicado encuentro en el estadio Nilton Santos. Por ello, salió a Brasil con la misión de administrar su diferencia y asegurar el boleto.

¿Cómo fue el Cienciano vs Botafogo?

Desde los primeros minutos, Botafogo intentó cambiar la historia y tomó el control de las acciones. El conjunto brasileño encontró el gol a los ocho minutos mediante Danilo Pereira, quien aprovechó una de las primeras aproximaciones de los locales. Con el tanto, la presión aumentó y Cienciano tuvo que retroceder para proteger la amplia ventaja obtenida en la ida.

Durante el primer tiempo, Botafogo buscó desesperadamente otro gol que le permitiera acercarse a una remontada que todavía parecía lejana. Álvaro Montoro generó algunas situaciones peligrosas y sus compañeros también tuvieron oportunidades para ampliar el marcador. Sin embargo, la falta de precisión terminó favoreciendo al conjunto cusqueño, que logró marcharse al descanso con una diferencia global todavía cómoda.

En la segunda mitad, Cienciano reforzó su zona media con los ingresos de Henry Caparó, Gonzalo Aguirre y Ademar Robles. El planteamiento estuvo enfocado principalmente en resistir los ataques brasileños y evitar cualquier posibilidad de una remontada. Además, Mathías Succar ingresó para mantener una referencia ofensiva, aunque el equipo terminó concentrándose principalmente en defender su resultado.

¡𝗖𝗹𝗮𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹!

Con mucho amor por esta sagrada camiseta, estamos en la siguiente etapa de la @Sudamericana 2026. La gran conquista nos espera.



¡Adelante, Cienciano! ❤️ pic.twitter.com/MyPr17xccz — Club Cienciano (@Club_Cienciano) August 21, 2026

Botafogo no logró anotar otro gol

Botafogo continuó buscando el segundo tanto hasta los minutos finales, pero no consiguió encontrar nuevamente el camino al gol. Incluso, una acción fue revisada por el VAR ante un posible penal a favor del conjunto brasileño, aunque finalmente la decisión no cambió el marcador. Cienciano soportó la presión y terminó celebrando una clasificación que ya estaba encaminada desde su noche histórica en Cusco.

Con este resultado, Cienciano vuelve a instalarse entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana y recupera protagonismo en el torneo que conquistó en 2003. Ahora, el conjunto imperial tendrá como próximo desafío a Montevideo City Torque de Uruguay. La ilusión crece entre sus hinchas, que vuelven a soñar con una nueva hazaña internacional y una posible presencia en la gran final.