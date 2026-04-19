Caos en el Superclásico argentino: Tribuna se incendia previo al duelo entre River Plate y Boca Juniors

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El esperado Superclásico argentino entre River Plate y Boca Juniors en el Estadio Monumental estuvo marcado por un momento de tensión antes del inicio del partido. Durante el recibimiento de los equipos, un foco de incendio se desató en la tribuna Centenario Alta, generando preocupación entre los asistentes y obligando a la rápida intervención de personal de seguridad.

El incidente

El fuego se produjo cuando miles de papelitos arrojados por los hinchas locales quedaron acumulados en el sector lindero con la tribuna San Martín. En medio de bengalas y humo, algunos restos se encendieron y provocaron llamas visibles.

Los propios aficionados reaccionaron de inmediato, alejándose del lugar e intentando contener el fuego hasta la llegada del personal de emergencias del estadio, que logró sofocar el foco ígneo con matafuegos en pocos minutos.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no se reportaron heridos. El partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura pudo desarrollarse con normalidad, mientras los fanáticos continuaron viviendo la intensidad del Superclásico en todas las tribunas.

🚨 #ALERTA | Se incendió un sector de una tribuna del Monumental de Buenos Aires, Argentina, minutos antes del Superclásico entre River y Boca. pic.twitter.com/ZvsJjoIEZU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) April 19, 2026

El recibimiento de River

El recibimiento preparado por los simpatizantes de River Plate fue imponente: se arrojaron cerca de 40 mil kilos de papel para cubrir el campo de juego, se desplegó un telón en homenaje a Norberto Alonso por el 40° aniversario de su recordado gol en La Bombonera con la pelota naranja, y se sumaron banderas, tirantes, globos y humo con los colores del club.

El espectáculo visual fue uno de los más impactantes de los últimos años, aunque el incendio opacó parcialmente el inicio de la fiesta.

Viene River Plate y explota la hinchada en el Monumental de Núñez. Recibimiento historico. pic.twitter.com/X17FAsbaCS — Barra Brava (@barrabrava_net) April 19, 2026

Tras el susto inicial, el Superclásico se jugó con normalidad y mantuvo la expectativa de los hinchas hasta el pitazo final. El marcador cerró 1-0 a favor del Boca Juniors, dejando al cuadro vistante con un impulso clave en el torneo local, rompiendo la racha del River de 3 partidos sin perder recibiendo a los bosteros.

Pese al incidente, que afortunadamente no escaló a una tragedia mayor, la jornada estalla en cánticos, banderas y un ambiente de pasión que reafirma la magnitud de este clásico del fútbol mundial.

El episodio del incendio puso en discusión el uso masivo de papelitos y bengalas en los estadios, prácticas que forman parte de la tradición pero que también implican riesgos de seguridad. La rápida reacción de los hinchas y del personal del estadio evitó consecuencias mayores, aunque el hecho deja lecciones sobre la necesidad de reforzar protocolos en espectáculos de gran convocatoria.