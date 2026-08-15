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Reafirmó su compromiso

Piero Quispe viajó para su posible debut frente a FC Cajamarca: "La U es mi vida"

Piero Quispe integra la delegación para el duelo de Universitario ante FC Cajamarca y reafirmó su compromiso tras responder a los elogios de Cueva.

Piero Quispe está listo para debutar en Cajamarca.
Piero Quispe está listo para debutar en Cajamarca. Fuente: Universitario de Deportes.

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/08/2026

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Universitario de Deportes se alista para afrontar un exigente duelo en condición de visitante frente a FC Cajamarca con la principal novedad de la inclusión de Piero Quispe en la delegación oficial. El joven volante creativo genera una enorme expectativa entre la afición crema, ya que este compromiso se perfila como el escenario ideal para su esperado debut de la temporada. 

Expectativa por el debut ante FC Cajamarca y las variantes en la convocatoria

El cuadro crema afrontará este duro reto frente a FC Cajamarca programado para este domingo 16 de agosto desde las 3:30 p.m. en las instalaciones del estadio Héroes de San Ramón. La plaza cajamarquina representa una prueba exigente para las aspiraciones del plantel en el Torneo Clausura, escenario en el que Quispe asoma como una de las principales variantes en la zona de elaboración para desequilibrar la postura defensiva del rival.

Para este cotejo en particular, el estratega Cúper tomó decisiones drásticas en la conformación de la delegación al dejar fuera de la nómina a elementos de recorrido como Edison Flores, Bryan Reyna y Jordan Guivin. Estas ausencias obligadas abren de par en par la posibilidad de que Piero Quispe asuma la responsabilidad de conducir el juego asociativo del equipo, ya sea desde el silbatazo inicial o como una pieza de recambio determinante.

Piero Quispe es respaldado por Christian Cueva 

En la antesala de este trascendental encuentro, Piero Quispe se refirió a las palabras vertidas por Christian Cueva, quien recientemente lo elogió y catalogó como una de las figuras más prometedoras del balompié nacional. El talentoso volante merengue no dudó en expresar su profunda gratitud hacia el experimentado jugador, dejando en claro que guarda un especial aprecio y admiración por quien considera un referente tras haber compartido convocatorias en la Selección Peruana.

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Asimismo, el mediocampista profundizó sobre las razones que inclinaron la balanza para optar por su continuidad y vestir nuevamente la camiseta de Universitario de Deportes. Quispe fue enfático al describir la fuerza del vínculo que lo une a la institución de Ate, dejando una declaración que caló hondo en la afición crema al asegurar que la 'U' representa su vida entera.

La presencia del joven mediocampista, Piero Quispe, en el cuadro de Universitario genera una atmósfera de optimismo entre el comando técnico y la simpatizante fanaticada crema. Conseguir un triunfo en condición de visitante resulta crucial para mantenerse firmes en la parte alta de la tabla de posiciones.

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