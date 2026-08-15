Perú venció 3-2 ante República Checa por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17: así fue el triunfo de la Blanquirroja

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Celebra la Blanquirroja. La selección peruana de vóley derrotó 3 - 2 a su similar de República Checa por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17. Pese a que el cuadro patrio estaba perdiendo 2-1 logró remontar el encuentro y lograron llevarse la victoria ante la escuadra europea. Ahora, se encuentran a la espera de su próximo rival que será el ganador del partido entre Filipinas vs. Venezuela.

Los mejores momentos de la victoria de Perú por 3-2 frente a Chequía

El sexteto nacional que dirige Marcello Bencardino inició la contienda de manera óptima con buenos bloqueos y mates certeros. Pero el conjunto checo no se dio por vencido y siempre buscó acortar el marcador. En el equipo incaico destacaron Kiara Lazo, Tamara Galdós y Fernanda Pinto. Fue desde el punto 21 que la Bicolor tomó la posta y desde allí obtuvo puntos seguidos logrando quedarse con este primer set a su favor con el resultado 25-18.

Luego, en el segundo parcial la historia fue positiva para las voleibolistas checas. Los bloqueos y puntos directos ayudaron a que amplíen ventaja sobre el equipo peruano, que pese a ello luchaba punto a punto. Sin embargo, República Checa venció a Perú por 25-19.

Posteriormente, la Blanquirroja arrancó el tercer set con iniciativa y pese a que las rivales del Viejo Continente se pusieron en ventaja hubo un momento en el que quedaron igualadas 12-12, desde allí todo fue a favor de las checas que se llevaron el tercer parcial 25-17.

Luego en el cuarto set, Perú volvió al terreno de juego con ansias de triunfo porque estaba obligado a ganar si es que quería seguir con vida en el cotejo. Pese a que por momentos, se tornaba reñido el marcador desde el punto 17, las jugadoras nacionales marcaron la diferencia y cerraron el cuarto set a su favor con un resultado 25-17.

Fue así que todo se definió en el quinto y último set. El combinado patrio empezó con determinación el tie-break y pese a que República Checa buscó siempre alcanzarlo en el marcador no pudo por lo que Perú cerró el partido con un saque que complicó la recepción checa y ganó 15-10.

🌎🏐 MUNDIAL U17



🇵🇪 ¡PERÚ DERROTÓ A REPÚBLICA CHECA!https://t.co/lBen56lhY0 pic.twitter.com/kR4QN6nKSw — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) August 15, 2026

¿Qué continúa para la selección peruana de vóley Sub-17?

Con esta victoria obtenida, Perú avanzará para enfrentar al ganador entre Venezuela y Filipinas . El duelo está programado para llevarse a cabo este domingo, 15 de agosto, desde las 10: 40 a.m. En dicho encuentro las 'matadorcitas' lucharán por el puesto 13° y 14° del certamen que se viene desarrollando en Chile.

Es así que este sábado, la selección peruana de vóley venció 3-2 a República Checa por los playoffs del Mundial de Vóley Sub-17. Los parciales fueron 25-18, 19-25, 20-25, 25-17 y 15-10. Pese a que el cuadro patrio estaba perdiendo 2-1 logró remontar el encuentro y lograron llevarse la victoria.