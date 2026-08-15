UTC se complica antes de enfrentar a Alianza Lima: FPF le quita 3 puntos y no podrá inscribir futbolistas

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

UTC afronta un complicado panorama en la Liga1 2026 justo antes de medirse con Alianza Lima. La FPF determinó una sanción deportiva contra el cuadro cajamarquino por no cumplir con el pago ordenado a John Andersonn Fajardo Pinchi, por lo que además de perder 3 puntos, no podrá inscribir futbolistas durante el siguiente periodo de pases.

FPF sanciona a UTC y le quita 3 puntos

El Tribunal Arbitral de la Sala "B" de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF tomó la decisión luego de verificar que UTC no cumplió con el pago de las obligaciones establecidas previamente en el Laudo N.° 723-2026-B-CCRD-FPF.

De acuerdo con la resolución, el club cajamarquino dejó vencer el tercer plazo de 45 días naturales que tenía para cumplir con dicha obligación. Ante esta situación, y luego de la comunicación presentada por la parte vencedora mediante el Escrito N.° 8, el tribunal determinó aplicar la sanción deportiva correspondiente.

Así, la primera medida establecida fue la deducción de tres puntos a UTC en el campeonato de Liga1-2026 que viene disputando. Para hacer efectiva esta decisión, la resolución dispone que se oficie a la Liga de Fútbol Profesional.

El castigo llega en un momento delicado para el conjunto de Cajamarca, que ahora tendrá que afrontar sus próximos compromisos con tres unidades menos en su registro.

🚨El Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF ordenó: -3 puntos a UTC y prohibición de inscripción de futbolistas🇵🇪el siguiente periodo de pases, y cumpla con el pago a John Fajardo. Es muy difícil su permanencia en la Liga1. pic.twitter.com/jlciux2QmU — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) August 15, 2026

UTC no podrá inscribir futbolistas

Pero la resta de puntos no fue la única sanción determinada por la FPF. El Tribunal Arbitral también ordenó la prohibición de inscripción de futbolistas nacionales para UTC durante el siguiente periodo libre de pases.

La medida deberá ser comunicada a la Oficina de Pases y Transferencias de la FPF, por lo que el conjunto de Cajamarca tendrá limitaciones para reforzar su plantel cuando vuelva a abrirse el mercado de fichajes.

Además, la resolución requiere a UTC cumplir con el pago de la deuda que mantiene con John Andersonn Fajardo Pinchi. El documento advierte que, de no concretarse el pago, podrían imponerse nuevas sanciones contempladas en el noveno párrafo del artículo 31° del Reglamento, siempre previa comunicación de la parte vencedora.

De esta manera, UTC se complica antes de enfrentar a Alianza Lima luego de que la FPF ordenara quitarle 3 puntos y prohibiera la inscripción de futbolistas nacionales en el siguiente periodo de pases. El club también deberá cumplir con el pago pendiente a John Andersonn Fajardo Pinchi para evitar nuevas sanciones.