Fútbol peruano de luto: fallece destacado exjugador que brilló en Sport Boys, Alianza Atlético y otros clubes

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol peruano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un exfutbolista que brilló en clubes nacionales como Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana, además de tener una etapa como entrenador de divisiones menores. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de un sentido mensaje.

Destacado exjugador peruano pierde la vida

El balompié patrio ha visto partir a una de sus figuras el pasado martes, 11 de agosto, lo que ha generado gran consternación en sus seres queridos así como amigos y colegas que le regaló la vida. Nos referimos al exjugador José Antonio Landaury García, quien fue un referente del deporte rey en el Callao.

Desde joven estuvo identificado con el distrito de Bellavista. Tuvo una reconocida trayectoria en diversos equipos del fútbol de nuestro país. Defendió los colores de Sport Boys del Callao, Alianza Atlético Sullana, Deportivo Sipesa de Chimbote y Deportivo Hijos de Yurimaguas de Ventanilla.

La lamentable noticia del deceso del exdeportista fue difundida por su hijo Joy Landaury a través de un sentido mensaje en sus redes sociales en el que resalta la personalidad de su padre e invita a las personas a acudir a su velatorio en el primer puerto. Hay que mencionar que las causas de su fallecimiento no se ha conocido.

"Con un enorme dolor en nuestros corazones, despediremos a mi papá, recordando la excelente persona que fue y la alegría que siempre llevaba con él, a la familia y amistades: el velatorio será en su hogar , en el Callao", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Facebook del fallecido.

El último adiós al exfutbolista José Antonio Landaury

Una de las hijas de José Antonio Landaury utilizó sus redes sociales para evidenciar cómo fue despedido su padre. En el registro audiovisual compartido se observa cómo diversa gente, entre familiares y conocidos, visten un polo blanco con el rostro de su padre y le dan el último adiós.

Junto a este video, la joven escribió unas sentidas palabras afirmando que aún no asimila lo que sucedió. Además, resaltó que el exjugador fue un buen papá y le agradeció por darle amor, por hacer que crea en ella misma.

"Guardaré conmigo cada uno de tus consejos y motivaciones, gracias por siempre darme fuerzas cuando no podía con algo, por hacerme una mujer segura y saber que puedo lograr todo lo que me proponga", expresó.

Es así que, el fútbol peruano se encuentra de luto debido a que el exfutbolista José Antonio Landaury García perdió la vida el pasado 11 de agosto. Será recordado por vestir las camisetas de Sport Boys y Alianza Atlético de Sullana. Su velatorio fue multitudinario en el que familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós.