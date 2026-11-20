20/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El volante de la selección peruana Felipe Chávez anotó su primer gol con el FC Magdeburgo de la 2. Bundesliga en el triunfo de visita ante el Arminia Bielefeld. Su tanto abrió la cuenta y ayudó a que su equipo se coloque de forma provisional en la zona alta de la tabla.

Estreno goleador del 'pipo''

Del arranque en la escuadra dirigida por Petrik Sander, el mediocentro de la blanquirroja recibió una asistencia al minuto 12 de su compañero Moritz Kwarteng y con piernas izquierda definió cruzado ante el arquero Jonas Kersken que no pese a esperar el remate, no puedo anticiparlo.

Antes de acabar la primera parte la visita volvió a enmudecer el SchücoArena gracias al tanto de Emmanuel Iyoha al 45+1' que le permitió al Magdeburgo irse tranquilo al descanso. Para el complemento no hubo variantes, sin embargo, el conjunto visitante le entregó el protagonismo al Arminia Bielefeld.

EL GOOOL DE FELIPE CHÁVEZ CON EL MAGDEBURGO 🇵🇪🇩🇪 https://t.co/Xz2JAcfOdY — LOS EUROCAUSAS NOS LLEVARAN AL MUNDIAL 2030 (@sonnismo) November 20, 2026

El peruano no fue parte de las variantes y se quedó en el campo los 90 minutos. Los locales lograron el descuento a los 62' por medio del lateral Henri Koudossou. La última media hora fue de mayor dominio del dueño de casa, aunque sin la efectividad necesaria para conseguir el empate y una nueva caída en casa.

Con este resultado, 'Der Club' logra ascender de forma provisional al tercer lugar de la clasificación en la 2. Bundesliga, a un punto de Nuremberg con 24 puntos y el indiscutible líder Hertha Berlin. Sobre Felipe Chávez, es su primer tanto oficial en el fútbol teutón, además de contar con tres asistencias, dos por liga y uno por Copa Alemana.

Fecha 12 de la 2. Bundesliga

Este viernes se jugó otro partido de la segunda categoría germana, con el triunfo del SV Darmstadt por 3 a 1 sobre Heidenheim en condición de local. Con estos tres puntos, 'los lirios' salen de la zona de relegación por el momento y escala al decimosegundo lugar.

Resto de la fecha:

7:00 a.m. Nuremberg vs Eintracht Braunschweig

7:00 a.m. Wolfsburgo vs Holstein Kiel

7:00 a.m. Hannover 96 vs Greuther Fürth

2:30 p.m. St. Pauli vs Bochum

Domingo 22 de noviembre:

7:30 a.m. Karlsruher vs Osnabrück

7:30 a.m. Kaiserslautern vs Dynamo Dresden

7:30 a.m. Energie Cottbus vs Hertha Berlin

En el inicio de la fecha 12 de la 2. Bundesliga, el Magdeburgo se impuso 2 a 1 de visita al Arminia Bielefeld. Este encuentro marcó el debut goleador de Felipe Chávez, quien consiguió su primer gol oficial en el fútbol alemán.