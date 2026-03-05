Doña Peta reacciona a la separación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: ¿Qué dijo?

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La ruptura de Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero sorprendió a propios y extraños, ya que en los últimos meses se habían mostrado como una pareja sólida. Tras el anuncio de la separación, Doña Peta, madre del futbolista, fue consultada sobre la situación y su reacción fue inesperada.

¿Qué dijo Doña Peta sobre la ruptura de Paolo y Ana Paula?

El destape de la separación entre el futbolista y la modelo se hizo hace unos días en Mesa Caliente. En la más reciente edición del programa, una reportera se comunicó con la madre del futbolista de Alianza Lima para preguntarle directamente su opinión sobre la separación de su hijo.

"Queremos saber su opinión sobre la separación de Ana Paula y Paolo", le dijo la reportera a la madre del 'Depredador'.

La señora escuchó unos segundos en el teléfono y, antes de emitir una respuesta, optó por colgar la llamada de forma inesperada. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado pistas sobre el motivo por el cual la relación terminó abruptamente.

Doña Peta sobre la ruptura de Ana Paula y Paolo Guerrero

Recordemos que Paolo y Ana Paula llevaban una relación de más de cuatro años y habían tenido altos y bajos. Incluso la modelo fue captada llorando luego de tener una discusión con el futbolista hace unos años. Sin embargo, después se reconciliaron y se mostraban como una familia feliz junto a los dos hijos que tuvieron.

Paolo "limpia" su Instagram tras ruptura

El último miércoles 4 de marzo el programa 'Mesa Caliente' de Panamericana TV expuso el exclusivo diálogo en el que la madre de los últimos dos hijos del 'Depredador' dio a conocer que no están juntos "desde hace un buen tiempo" y que "lo mejor para cada uno es seguir con su vida".

Luego de ello, el futbolista de 42 años realizó un drástico movimiento digital en Instagram debido a que dejó de seguir a la oriunda de Brasil, eliminó fotografías junto a ella y limitó comentarios en algunas publicaciones, esto último con el objetivo de que puedan realizarse expresiones alrededor de lo ocurrido en su relación sentimental.

Hay que mencionar que, por su parte, Ana Paula Consorte procedió a llevar el mismo método poniendo así el fin de una de las parejas más mediáticas del ambiente deportivo nacional, que llevaban más de cuatro años juntos y tuvieron dos hijos fruto de su amor.

Por ahora, ni Paolo Guerrero ni Ana Paula Consorte se han pronunciado públicamente sobre el motivo de su separación. La inesperada reacción de Doña Peta solo ha aumentado las especulaciones en torno al fin de la relación, que durante años se mostró sólida y familiar ante el público.