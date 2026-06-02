Sekou Gassama no seguirá en Universitario: Club crema le bajó el dedo tras bajo rendimiento en el año

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario cerró la primera parte del 2026 con un saldo negativo a nivel local e internacional. En el Torneo Apertura, los cremas quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, lejos del ganador Alianza Lima. Mientras que en la Copa Libertadores terminaron últimos en su grupo tras por lo que tampoco alcanzaron el repechaje de la Copa Sudamericana.

Sekou Gassama le dirá adiós a Universitario

En medio de este complicado momento, el área deportiva viene tomando decisiones respecto al futuro del plantel pensando en el Torneo Clausura y en el ansiado tetracampeonato que aún es posible. En ese sentido, por la noche de este lunes 1 de junio se llegó a un acuerdo sobre la salida de uno de los jugadores más cuestionados en la primera parte de este año.

A través de sus redes sociales, el periodista Gustavo Peralta indicó que la administración temporal de Universitario acordó la salida de Sekou Gassama en este mercado de mitad de año. El delantero de origen africano no convenció al club ni a los hinchas a pesar de que llegó a inicios de este 2026 como un refuerzo que había jugado en la segunda división del fútbol español.

De acuerdo a lo indicado por el hombre de prensa, la institución crema ya viene negociando con la agencia que representa al jugador para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes ya que el futbolista aún mantenía vínculo contractual hasta finales de este 2026.

🚨 CONFIRMADO: Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes.

➡️ La administración del club crema ya negocia con la agencia que representa al delantero para llegar a un acuerdo y anunciar formalmente su salida. pic.twitter.com/qepSHTPjJT — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) June 2, 2026

"Sekou Gassama no continuará en Universitario de Deportes. La administración del club crema ya negocia con la agencia que representa al delantero para llegar a un acuerdo y anunciar formalmente su salida", indicó.

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