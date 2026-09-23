Asamblea General de la ONU: Presidenta Keiko Fujimori se reunió con la reina Máxima de los Países Bajos

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori Higuchi, se reunió este miércoles 23 de septiembre con la reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

Como se recuerda, la mandataria se encuentra en Nueva York cumpliendo una extensa agenda hasta el jueves 24, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió en Nueva York con Su Majestad la Reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.



Durante el encuentro, presentó los avances del Perú en inclusión... pic.twitter.com/PfCx9rFOaJ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 23, 2026

Presentan avances de la Política Nacional de Inclusión Financiera

De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, la jefa de Estado destacó que la salud y la inclusión financiera son pilares de un sistema económico centrado en el bienestar de las personas. En ese sentido, señaló que el Gobierno busca mejorar "el acceso, el uso y la calidad" de los servicios financieros y asegurar que estos se brinden dentro de un sistema seguro, sostenible e inclusivo.

Asimismo, y con la presencia del canciller Carlos Espá, Fujimori Higuchi presentó los avances del Perú en la implementación de su Política Nacional de Inclusión Financiera, instrumento que busca mejorar el bienestar económico de la población mediante su incorporación al sistema financiero formal, con enfoque intercultural y territorial y promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, destacó que la política se implementa mediante un Plan Estratégico Multisectorial, que articula las acciones de las entidades competentes para promover una inclusión financiera sostenible.

Agregó, además, que el Gobierno desarrolla iniciativas de educación financiera en todo el país, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, a fin de fortalecer la confianza de la población en el sistema financiero.

¿Cómo sigue su agenda para el jueves 24 de septiembre?

Según la agenda oficial de la presidenta que fuera aprobada por el Senado, a través de la Resolución Legislativa N.º 3274, para la presidenta ha sido convocada a participar en un encuentro organizado por la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), programado para el jueves 24 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Además, participará en el diálogo de alto nivel titulado: "Australia - Latina America and de Carribean: A New Frontier for Cooperation", organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, previsto el jueves 24 de septiembre a las 10:30 a. m.

Vale mencionar que, Bolsa de Valores de Nueva York también invitó a la mandataria a que realice una visita oficial y presidir la ceremonia de toque de campana de cierre, para el jueves 24 de septiembre, 4:00 p. m.

De esta manera, la jefa de Estado continúa con su agenda en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.