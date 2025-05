Rodrigo Ureña amenaza con dejar Universitario tras enfrentamiento con hinchas en el Monumental

La derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético no fue bien recibida por su hinchada. Al finalizar el partido, varios seguidores fueron a recriminar a los jugadores por el rendimiento mostrado. En los videos que circularon en redes sociales, se ve a Rodrigo Ureña acercarse a responder y amenazar con no jugar más en la 'U'.

Marcello Merizalde, periodista de Movistar Deportes, compartió un video en el que se puede ver a varios hinchas ubicados en la tribuna de Occidente del Monumental gritando fuertes frases contra los futbolistas de Universitario de Deportes.

Los constantes insultos de algunos hinchas, que llegaron incluso a lanzar botellas, generaron la reacción de Rodrigo Ureña, quien exigió respeto porque sus seres queridos estaban cerca: "¡Está la familia!".

Los gritos no paraban y Rodrigo Ureña, lleno de rabia, decidió subir hacia la tribuna de Occidente para enfrentar a los hinchas. Por suerte, Jairo Vélez y Alex Valera intervinieron a tiempo antes de que todo se descontrole.

Según informó Marcello Merizalde en su cuenta de X (antes Twitter), Rodrigo Ureña estaría considerando dejar el equipo debido a los insultos recibidos. "Tenso momento se vive en el post partido entre Universitario y Sullana. Rodrigo Ureña amenazó a no jugar más en el club tras insultos de hinchas con familias presentes", explicó.

En la fecha 12 del Apertura 2025, Alianza Atlético venció 1-0 a Universitario de Deportes con un gol de Luis Olmedo. Además de dejarlo sin la punta absoluta del torneo, los sullanenses terminaron con la racha sin derrotas de los cremas en el Estadio Monumental.

Tras la derrota frente a Alianza Atlético, Rodrigo Ureña dio la cara y aceptó que Universitario de Deportes no mostró el rendimiento esperado y que esta caída, por más dolorosa que sea, era algo que podía ocurrir.

"No estuvimos a la altura, no jugamos bien desde el primer minuto. Tácticamente fuimos vulnerados, no tuvimos la sapiencia para poder crear en el arco rival. Tenemos que trabajar y es parte del fútbol. En algún momento nos iba a tocar perder. Lamentablemente esto es fútbol y tenemos que levantar la cabeza para ganar el miércoles", dijo.