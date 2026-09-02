Rumbo a la Europa League: Adrián Ugarriza es ovacionado por los hinchas de su nuevo club

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Adrián Ugarriza pisó el Toto Turner Stadium, recinto de su nuevo club Hapoel Beer Sheva por la Liga Premier de Israel, donde el futbolista peruano fue ovacionado cálidamente por la hinchada tras confirmarse su incorporación definitiva al plantel profesional para afrontar los torneos locales y los desafíos internacionales de la presente temporada.

Cálido recibimiento de Adrián Ugarriza y expectativa

El atacante nacional vivió un emotivo momento durante su presentación oficial ante los aficionados del conjunto israelí. La llegada del jugador sudamericano ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes acudieron al recinto deportivo para brindarle una calurosa bienvenida antes del inicio de los compromisos oficiales de la temporada.

Aunque aún no debuta con el último campeón del fútbol israelí, Ugarriza ya desata la ilusión entre su hinchada, quien espera verlo anotar goles con su camiseta. La respuesta del público reflejó el entusiasmo que rodea su incorporación como pieza clave para reforzar el ataque del plantel.

El jugador respondió al afecto de la tribuna acercándose a las gradas en medio de cánticos y aplausos. "Ugarriza, Ugarriza, olé, olé, olé", vitorearon ante Adrián Ugarriza que se acercó para saludarlos.

¡OVACIÓN POR TODO LO ALTO EN LA PRESENTACIÓN DE ADRIÁN UGARRIZA! 🎶🇵🇪



⏩ De esta manera recibieron los hinchas de Hapoel Beer Sheva en el Turner Stadium al delantero peruano, que llegó proveniente de Kiryat Shmona.



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Trayectoria deportiva y el salto a la competencia continental

El delantero nacional da este paso en su carrera tras consolidarse como una de las figuras más destacadas de la competición local en el periodo previo. Su rendimiento sostenido le abrió las puertas para unirse a uno de los clubes más competitivos del país y dar el salto a certámenes de nivel internacional.

El delantero de la selección peruana ha destacado en la Liga de Israel, donde fue una de las figuras del Kiryat Shmona en la última temporada. Sin embargo, su futuro cambió de gran manera tras llegar a un acuerdo con un equipo que disputará la Europa League.

De esta forma, el futbolista de 29 años continuará su carrera en el extranjero y queda descartado, por ahora, cualquier retorno al fútbol peruano. Cabe señalar que Ugarriza viene atravesando uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al fútbol israelí, tras acumular experiencia en instituciones como Club San Martín, Universitario de Deportes, Real Garcilaso, UTC, Alianza Lima, Cienciano, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso y Kiryat Shmona.

En ese sentido, Adrián Ugarriza asume un importante desafío profesional en el balompié internacional, con el objetivo de afianzarse en la titularidad de su nuevo equipo, destacar en la Europa League y mantenerse como alternativa en la selección peruana.