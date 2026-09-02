Tribunal Constitucional: Pedro Hernández Chávez es elegido como nuevo presidente de la institución

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) eligió este miércoles 2 de septiembre, por mayoría, al magistrado Pedro Hernández Chávez como nuevo presidente de la institución para el periodo correspondiente, en una sesión donde las altas autoridades del organismo constitucional evaluaron las candidaturas y definieron el liderazgo que dirigirá el rumbo de la justicia constitucional en el país durante los próximos años.

Elección de la nueva mesa directiva del Tribunal Constitucional

La jornada institucional del organismo supremo de interpretación constitucional permitió ratificar la conformación de la mesa directiva para la nueva gestión. Durante la sesión, las altas autoridades procedieron a la votación para determinar los cargos de responsabilidad dentro del organigrama institucional del ente supremo.

Durante la misma sesión, los magistrados eligieron a Luz Pacheco Zerga como vicepresidenta del Tribunal Constitucional y a Francisco Morales Saravia como director general del Centro de Estudios Constitucionales (CEC). Esta designación busca consolidar el trabajo académico, de investigación y la correcta administración de la justicia constitucional.

La sesión del Pleno se realizó a las 3 de la tarde en la sede del Tribunal Constitucional, ubicada en San Isidro, y contó con la participación de los siete magistrados que integran actualmente el máximo órgano de justicia constitucional: Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez.

📌 El Pleno del Tribunal Constitucional eligió por mayoría como nuevo presidente de la institución al magistrado Pedro Hernández Chávez, como vicepresidenta a la magistrada Luz Pacheco Zerga y como director general del @CECtcPeru al magistrado Francisco Morales Saravia. 1/2 pic.twitter.com/klJTq7DZOS — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) September 2, 2026

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