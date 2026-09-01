Néstor Gorosito, ex Alianza Lima, termina su ciclo en San Lorenzo tras apenas dos meses en el cargo

01/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El ciclo de Néstor "Pipo" Gorosito en San Lorenzo duró apenas dos meses. El ex técnico de Alianza Lima había asumido el mando el 3 de julio de 2026 con la expectativa de devolver protagonismo al club de Boedo, pero los malos resultados y la derrota 1-0 ante Instituto en Córdoba terminaron por sellar su salida.

Rendimiento bajo su conducción

En total, Gorosito dirigió ocho partidos oficiales: siete por el Clausura y uno por Copa Argentina. El balance fue pobre: dos victorias, un empate y cinco derrotas. Entre los tropiezos más dolorosos se cuenta la eliminación en dieciseisavos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, por penales, y la caída 2-0 ante Huracán en el clásico, que rompió un invicto de 25 años como local en el Nuevo Gasómetro.

La derrota ante Instituto dejó al equipo anteúltimo en la Zona A, con apenas siete puntos en siete fechas, situación que generó un clima insostenible.

San Lorenzo informa que Néstor Gorosito no continuará como entrenador del equipo de Primera División. De común acuerdo, se resolvió finalizar su vínculo contractual con el club.



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Declaraciones y salida

Tras el partido en Córdoba, Gorosito había asegurado: ""Eso no se cruza por mi cabeza. Nos está faltando el último pedazo de la cancha, en tener claridad en los últimos metros." Sin embargo, la dirigencia decidió interrumpir el vínculo, comunicando oficialmente que la salida se daba "de común acuerdo".

El club atraviesa un año convulso, con cinco entrenadores en el último año, denuncias de corrupción en la dirigencia y problemas financieros que han golpeado su estabilidad institucional.

Próximos pasos

El interinato quedó en manos de Walter Perazzo, mientras la dirigencia busca un nuevo técnico que pueda enderezar el rumbo. La salida de Gorosito se suma a una lista de ciclos breves en San Lorenzo, reflejo de la crisis deportiva y administrativa que atraviesa la institución.

El segundo ciclo de Gorosito en Boedo se cerró sin lograr consolidar un proyecto. Su paso fugaz deja más dudas que certezas en un club que necesita estabilidad y resultados para recuperar protagonismo en el fútbol argentino. La salida del ex Alianza Lima confirma la inestabilidad de San Lorenzo, que sigue sin encontrar un rumbo claro en medio de la competencia.