Ministro de Energía y Minas sobre lucha contra la minería ilegal: "Es un tema de largo plazo"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, señaló que las acciones frente a la problemática de la minería ilegal requieren continuidad y permanencia en las zonas afectadas para evitar el repliegue de las bandas dedicadas al crimen en el territorio nacional.

Estrategia multisectorial y presencia de las fuerzas del orden

Las medidas adoptadas por el Ejecutivo buscan frenar el avance de las redes criminales asociadas a la extracción no autorizada de recursos minerales. Estas intervenciones combinan el despliegue operativo en el terreno con la supervisión de las entidades administrativas competentes para garantizar el orden.

"Es una actividad propia de intervención, una estrategia que está aplicando el Ministerio del Interior, la Fuerza Armada junto con el alto comisionado", señaló.

La participación de las fuerzas de seguridad tiene como objetivo recuperar el control territorial y proteger los recursos naturales frente a la expansión de esta actividad ilícita. Dicho marco de acción integral pretende sostener la presencia del Estado en zonas estratégicas golpeadas por la criminalidad organizada.

Evaluación del sector sobre las intervenciones permanentes en Pataz y Madre de Dios contra la minería ilegal

El cambio en la metodología de las operaciones operativas marca una diferencia en relación con los operativos ejecutados en años anteriores. La presencia continua de los contingentes militares y policiales busca impedir que las organizaciones delictivas retomen el control de los yacimientos una vez concluidas las incursiones.

Asimismo, el representante del sector de Energía y Minas explicó la efectividad de los despliegues sostenidos en provincias vulnerables del norte y sur del país. Además señaló que en Pataz se va viendo resultados con la presencia permanente de las Fuerzas Armadas pero insistió que la lucha contra la minería ilegal es un proceso de largo plazo y deberá mantenerse en el tiempo.

"En el caso de Pataz está teniendo resultado, esto no es un tema de corto plazo, es un tema de largo plazo lo mismo sucede en Madre de Dios. Antes en las intervenciones se intervenían y se retiraban las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden y regresaban... Hoy tenemos presencia permanente", detalló.

En ese sentido, la minería ilegal demanda un esfuerzo sostenido, multisectorial y permanente por parte de las instituciones del Estado para desarticular por completo las estructuras financieras de estas mafias, erradicar las economías ilícitas vinculadas al delito y salvaguardar de manera definitiva el orden interno y la seguridad ciudadana en las regiones más vulnerables del país.