Mano Menezes, DT de la Selección, elogió a futbolista de Alianza Lima: "Es nuestro '10'"

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mano Menezes tiene una referencia para la función de '10' en la selección peruana. El técnico brasileño destacó a Jairo Vélez, volante de Alianza Lima, y explicó que, aunque utiliza la camiseta 11, cumple dentro del campo las funciones que espera del clásico organizador peruano.

Menezes destaca la función de Vélez

El entrenador habló con medios brasileños sobre el proceso que conduce en la selección peruana. En esa conversación, puso como ejemplo el caso de Vélez, futbolista nacido en Ecuador y nacionalizado peruano, quien se incorporó al equipo nacional durante este nuevo ciclo dirigido por Menezes.

El técnico resaltó la respuesta que encontró en Vélez desde su llegada a la selección peruana. El técnico también señaló que necesita observar a otros jugadores capaces de ofrecer una respuesta similar, mientras continúa formando el grupo que competirá durante el próximo proceso.

Selección peruana

La referencia de Menezes no está relacionada con el dorsal que lleva Vélez actualmente. El futbolista de Alianza Lima utiliza la camiseta número 11 con Perú, pero el entrenador brasileño explicó que sus funciones dentro del campo corresponden a las que busca para un '10'.

"Él es nuestro número 10, está jugando con el número 11, pero es nuestro número 10 en términos de función", declaró.

El técnico brasileño también indicó que la búsqueda no termina con Vélez. Menezes manifestó que necesita encontrar más futbolistas que puedan cumplir una función similar, por lo que el proceso de evaluación continuará durante los siguientes meses antes de definir con mayor precisión su grupo.

Los números de Jairo Vélez con Perú

La situación de Vélez también está respaldada por sus números recientes con la selección peruana. En sus primeros cuatro partidos amistosos con la Bicolor, el volante de Alianza Lima marcó cuatro goles, incluyendo uno frente a España en el encuentro disputado durante junio pasado peruano.

Ese registro fue informado previamente por medios peruanos y por la Agencia Andina, que reportó su cuarto gol en cuatro partidos frente a España. Vélez había marcado anteriormente dos veces contra Honduras y una vez ante Haití, convirtiéndose en anotador principal del ciclo de Menezes.

Jairo Vélez apuntándose el gol más importante de su vida: con Perú y ante España. El artillero de la era Mano Menezes con pleno perfecto (4). 🇵🇪⚽️pic.twitter.com/dLA9feQpS5 — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) June 9, 2026

Existe, sin embargo, una diferencia en la cifra mencionada por el propio entrenador durante la entrevista. Menezes habló de seis goles al referirse a Vélez, mientras que los registros publicados sobre sus partidos con Perú señalan cuatro tantos en cuatro amistosos disputados hasta ese momento.

Los próximos meses servirán para que el comando técnico continúe evaluando jugadores y establezca el grupo que pretende utilizar. Menezes ya identificó en Vélez una alternativa para la función de '10', pero también dejó claro que busca más futbolistas capaces de responder en esa posición.