Machu Picchu vuelve a recibir turistas: Camino Inca reabrirá tras daños por lluvias desde este sábado 5 de septiembre

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El ingreso de turistas por el Camino Inca hacia Machu Picchu volverá a habilitarse este sábado 5 de septiembre, después de que las lluvias inusuales registradas semanas atrás ocasionaran diversas afectaciones en la ruta que conduce hasta la ciudadela.

La reapertura fue confirmada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidades encargadas de supervisar las condiciones del recorrido.

Tres rutas volverán a operar

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) confirmaron la reapertura de la ruta luego de varias semanas de trabajos y evaluaciones ocasionados por las condiciones climáticas registradas en la zona.

La autorización contempla nuevamente el ingreso por las rutas 1, 2 y 3, las cuales fueron sometidas a una inspección técnica hasta el último fin de semana. En estas labores participaron especialistas de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad de Cusco, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y representantes de la entidad cultural.

La medida se tomó después de comprobar el estado de los principales sectores del camino que conduce hacia la ciudadela. Las lluvias inusuales registradas durante agosto provocaron diversas afectaciones y obligaron a suspender temporalmente el tránsito turístico para reducir los riesgos.

Camino inca a Machu Picchu

Lluvias dejaron daños en el recorrido

Las precipitaciones ocasionaron deslizamientos, incremento del caudal de los riachuelos, inundaciones y daños en algunos pontones del Camino Inca. Además, se reportó erosión de suelos y el colapso de servicios higiénicos ubicados en los campamentos de la ruta.

Ante este panorama, las instituciones responsables realizaron una evaluación para determinar si las condiciones permitían nuevamente el ingreso de visitantes. La reapertura se producirá mientras todavía continúan trabajos de mantenimiento en determinados sectores.

Las labores estarán a cargo de la Dirección de Cultura de Cusco y el Sernanp, con apoyo de pobladores de la comunidad de Huayllabamba. El propósito es mantener la ruta en condiciones adecuadas y reducir los riesgos para quienes recorran este atractivo turístico.

Asimismo, las autoridades acordaron implementar medidas de corto, mediano y largo plazo frente a la activación geodinámica registrada en algunas quebradas. Estas acciones buscan atender los puntos afectados y mejorar las condiciones de seguridad del trayecto.

La reapertura del Camino Inca representa una noticia esperada por el sector turístico, aunque las autoridades mantendrán intervenciones en los lugares que todavía requieren atención. La información disponible no precisa qué tramos continuarán en mantenimiento ni cuánto tiempo tomarán dichas labores.