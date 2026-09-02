¡Orgullo peruano!: Ignacio Buse vence a Marcos Giron y avanza en el US Open 2026

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Ignasio Buse afrontó este miércoles su debut en el US Open 2026 ante el estadounidense Marcos Giron, en un encuentro correspondiente a la primera ronda. El peruano llegaba a Nueva York después de conquistar el ATP 250 de Winston-Salem y alcanzar el puesto 30 del ranking ATP.

Buse remontó tras perder el primer set

El partido comenzó favorable para Giron, quien se quedó con el primer parcial por 6-3 después de 49 minutos. Buse respondió en el segundo set y consiguió igualar el encuentro con otro 6-3, mostrando una recuperación en el duelo disputado sobre pista dura.

La jornada también estuvo marcada por la lluvia en Nueva York, situación que obligó a interrumpir temporalmente el encuentro. El partido quedó suspendido cuando Buse se encontraba arriba en el tercer set ante Giron, quien ocupa el puesto 78 del ranking ATP.

Buse llegó al último Grand Slam del año como cabeza de serie número 32, condición que consiguió después de sus recientes resultados en el circuito. El peruano también tenía como antecedente una victoria sobre Giron en Queen's, donde remontó y ganó por 3-6, 7-5 y 7-6(8).

68 years in the making 🇵🇪



Ignacio Buse battles through five-set drama to record his first US Open win, following in the footsteps of his grandfather Eduardo, who last won a match here in 1958! ❤️ pic.twitter.com/PYc7Kbsl52 — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

El peruano sigue avanzando en el US Open

Ignacio Buse consiguió su clasificación a la segunda ronda del US Open 2026 después de superar a Marcos Giron en un partido de cinco sets. El tenista peruano volvió a imponerse al estadounidense y sumó una nueva victoria en el último Grand Slam de la temporada.

El triunfo permite a Buse continuar en competencia y confirmar su presencia entre los jugadores que disputarán la segunda ronda del US Open. El peruano llegó al torneo como uno de los representantes destacados de Sudamérica, luego de una temporada con resultados importantes en el circuito ATP.

¡IGNACIO BUSE DEBUTÓ CON VICTORIA EN EL US OPEN! 🇵🇪👏



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Antes de viajar a Nueva York, Buse consiguió el título del ATP 250 de Winston-Salem, resultado que le permitió llegar al US Open con una ubicación destacada en el ranking mundial. Además, ya había derrotado a Giron durante esta temporada, en un partido disputado sobre césped en el ATP 500 de Queen's.

El enfrentamiento de Nueva York volvió a tener al estadounidense como rival. Giron comenzó llevándose el primer set, pero Buse logró darle la vuelta al marcador y terminó consiguiendo la victoria para instalarse en la siguiente fase del torneo. El resultado se produjo después de un encuentro extendido a cinco parciales.

La clasificación también representa un nuevo paso para el tenis peruano en el US Open 2026, ya que Buse continúa compitiendo en el cuadro principal del torneo estadounidense.