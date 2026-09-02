Jesse Bisiwu: la joven promesa del Barcelona que se lesionó en medio de una final a los 10 minutos

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Barça Atlètic vivió un momento de preocupación en la final de la Copa Catalunya disputada en el estadio Nova Creu Alta. Apenas transcurridos diez minutos del encuentro frente al Sabadell, el joven extremo Jesse Bisiwu cayó al césped tras una fuerte entrada y tuvo que abandonar el campo en camilla.

La acción, protagonizada por el lateral Pipa, dejó al jugador con visibles gestos de dolor en el tobillo izquierdo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico culé.

Una lesión en plena final

Bisiwu intentaba girar para encarar a su marcador cuando recibió un pisotón directo en el talón que provocó una torsión violenta. El árbitro no sancionó la falta, lo que generó reclamos inmediatos de sus compañeros.

El joven atacante fue atendido por los médicos y retirado en camilla, mientras la afición observaba con preocupación. El club informó que se someterá a pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación, aunque las primeras impresiones apuntan a un problema serio en el tobillo.

La final continuó sin él, pero la atención se centró en el estado del futbolista, que había llegado como una de las apuestas más prometedoras del mercado de verano. La imagen de Bisiwu abandonando el campo en lágrimas reflejó la dureza del golpe para un jugador que apenas comenzaba a escribir su historia en el Barça.

🚨🔵🔴 ¡ENTRADA SALVAJE SOBRE BISIWU!



Pipa se jugó la roja con una entrada durísima al extremo belga, que ha tenido que ser atendido sobre el césped en la final de Copa Catalunya



Apunta a lesión importante pic.twitter.com/EPdnwScYn2 — Diario SPORT (@sport) September 2, 2026

Una joven promesa para el primer equipo

La historia de Bisiwu se entiende mejor al recordar que el extremo belga de raíces ghanesas fue fichado en agosto de 2026 procedente del Brujas, por una cifra cercana a los 8,5 millones de euros. Con apenas 18 años, firmó contrato para el club de formación hasta 2031 y se presentó como un talento explosivo, con desmarques rápidos y regate incisivo, características que lo habían hecho destacar en la liga belga.

Su debut oficial con el Barcelona se produjo el 8 de agosto en el triangular de Udine contra el Udinese, donde jugó 30 minutos con el dorsal 21 y dejó buenas sensaciones con un disparo cercano al gol.

En amistosos posteriores, como el disputado ante el Basilea, llegó a marcar dos tantos, lo que aumentó las expectativas sobre su potencial. Su estilo recuerda al de Ousmane Dembélé y él mismo ha confesado que su ídolo es Neymar, lo que explica su vocación ofensiva y su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

La lesión de Bisiwu llega en un momento clave, apenas semanas después de su incorporación al Barcelona. Su fichaje había generado ilusión en la afición y en el cuerpo técnico, que lo veía como una pieza a desarrollar entre el primer equipo y el filial. Sin embargo, la dura entrada sufrida en la final de la Copa Catalunya podría frenar temporalmente su crecimiento en el club.

El diagnóstico médico será decisivo para conocer si se trata de una baja corta o de un problema más prolongado que afecte su primera temporada en el fútbol español.