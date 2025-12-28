¿Se cumplió la lógica? Un tenista semiretirado venció a la N°1 del tenis femenino en partido de exhibición

28/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Se disputó el partido de exhibición que volvía a tener en frente a un y a una tenista, rememorando un duelo que se en la década de los setenta. Tal como lo hizo la multicampeona Billie Jean King ante Bobby Riggs, este encuentro se reditó, ahora con un jugador semiretirado venciendo a la número 1 del tenis femenino por doble 6-3.

Tenista se preparó para el partido

Este amistoso pactado y promocionado hace meses, enfrentó al australiano Nick Kyrgios, quien con 30 años se encuentra en el puesto 671 del ranking de la ATP, disputando su último partido en el circuito en marzo de este año. Por su parte, la bielorrusa Aryna Sabalenka (27) llegaba como la N°1 de la WTA, ganando dos Grand Slams.

Para este choque denominado 'La Batalla de los Sexos', se aplicaron algunas especificaciones, al carecer de estatus oficial. El campo donde se encontraba la natural de Minsk fue diseñada con un 9 % más pequeño, además que no estuvo habilitado el segundo servicio para ninguno de los jugadores.

And that's all she wrote!



Nick Kyrgios defeats Aryna Sabalenka to win the Battle of the Sexes 👏 pic.twitter.com/9Yysdt6F5V — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

El Coca Cola Arena de Dubái lució un lleno total, esperando que la bielorrusa cumpla su pronóstico y se lleve el cruce. No obstante, Kyrgios se preparó y dio muestras de su juego pícaro y potente. Con dos quiebres en el primer set, dejó sin opciones a Sabalenka, que no pudo mantener su ritmo.

La N°1 del mundo reaccionó en la segunda manga y llegó a tener un break, colocándose 3 a 1 arriba, sin embargo, cuando el australiano pisó el acelerador, rápido hizo ver las diferencias, cansando demás a su rival y provocando que perdiera precisión, permitiéndole al oceánico llevarse el duelo en una hora y 16 minutos.

¿Cuánto dinero se embolsaron?

El dinero que se llevarán ambos jugadores no ha sido revelado por los organizadores de 'La Batalla de los Sexos', no obstante, medios especializados estiman que la cifra sería de siete dígitos, siendo de más de un millón de dólares por jugador.

Ambos mostraron respeto al término del encuentro. Mientras el australiano aseguró que no se encontraba en su mejor estado, la bielorrusa se sintió satisfecha con lo hecho y espera volver a enfrentarlo.

