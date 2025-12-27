RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Competencia para Valera

¡Confirmado! Universitario anuncia la contratación del senegalés Sekou Gassama para el 'tetra' y la Libertadores

A través de sus redes sociales, la "U" anunció a su segundo extranjero para la venidera temporada futbolística, siendo este el delantero senegalés Sekou Gassama.

Sekou Gassama es anunciado como nuevo delantero de la U.
27/12/2025

¡Oficial! Tras revelarse en los últimos días las negociaciones entre ambas partes, finalmente Universitario de Deportes confirmó la contratación de su nuevo '9' para toda la temporada 2026, donde buscará el ansiado tetracampeonato y llegar a lo más lejos posible en la Copa Libertadores

A través de sus redes sociales, la "U" anunció a su segundo extranjero para la venidera temporada futbolística, tras la llegada del defensor argentino, Caín Fara, proveniente del Atlanta de la segunda división del fútbol de su país. 

De África a Ate 

La espera terminó y la institución estudiantil decidió anunciar al senegalés Sekou Gassama como su nueva carta de gol para el torneo local e internacional, esperando que pueda repartirse la mayor cantidad de tantos con Alex Valera y José Rivera

Desde la "U" destacaron que el ariete de 30 años aportará "potencia, presencia en el área y experiencia al frente ofensivo crema"; además, de ser un futbolista que se integra al proyecto deportivo del club.

"Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", menciona la presentación de Universitario. 

Si bien es cierto que ha sido formado en las divisiones menores del Barcelona, el internacional senegalés tiene pasos por clubes como el Almería, Valencia, Real Valladolid, Málaga y Racing de Santander. Su último equipo fue el Eldense de la Primera Federación de España (equivalente a la tercera categoría del futbol ibérico). 

Siguen las renovaciones 

A las ya referidas incorporaciones y con la presentación del español Javier Rabanal como nuevo estratega de la "U", desde Ate siguen anunciando la renovación de sus jugadores para la temporada 2026.

Pese a que su llegada la cuadro estudiantil fue a inicios del 2012, habiendo solo estado una temporada para luego regresar en 2023, el volante argentino nacionalizado peruano Horario Calcaterra dice "presente" en Universitario un año más, alargando su exitosa etapa en el club con miras a los desafíos a asumir en sus 102 años de vida institucional. 

Del mismo modo, también hay novedades en el arco crema, puesto que, esta tarde también fue anunciada la continuidad del portero Miguel Vargas, quien espera tener más presencia bajo los tres palos luego de la partida del uruguayo Sebastián Britos

La "U" sigue reforzando su plantel para la Liga 1 y la Copa Libertadores, donde esperan estar a la altura de lo que exige su fiel hinchada, en especial la "Trinchera Norte". 

