¿Habrá buses y tren en Navidad?: Conozca el horario de los servicios de transporte para este 25 de diciembre

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con la llegada de la Navidad, una de las dudas más recurrentes entre los limeños y chalacos es si los servicios de transporte público funcionarán con normalidad durante este 25 de diciembre, día feriado por la llegada de la Navidad.

Miles de personas dependen del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima para trasladarse en estas fechas, ya sea para visitar a sus familias, acudir a celebraciones o cumplir con actividades laborales.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) confirmó que sí habrá servicio habitual en Navidad, aunque con horarios especiales que buscan garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios. La entidad precisó que tanto buses como trenes mantendrán operaciones durante el 25 de diciembre, adaptándose a la demanda de la jornada.

Transporte regular y taxis

El transporte público regular funcionará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, mientras que los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas del día, ofreciendo una alternativa para quienes requieran traslados en horarios extendidos.

Buses regulares y taxis autorizados operarán con regularidad hasta la medianoche, de acuerdo a demanda.

Corredores y Aerodirecto

Los corredores complementarios atenderán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales, facilitando el traslado hacia y desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Corredores y Aerodirecto mantendrán sus horarios habituales.

Metro de Lima y Callao

La Línea 1 del Metro de Lima operará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con frecuencias de paso entre 7,5 y 15 minutos según la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 funcionará de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., sin modificaciones en su programación.

ATU anuncia mayor cobertura en la Línea 1 ante festividades.

El caso del Metropolitano

Ante la temporada, muchos se preguntan si habrá o no servicio regular del Metropolitano, uno de los sistemas más utilizados en la capital. La ATU informó que el 25 de diciembre funcionarán los siguientes servicios regulares en horario de feriados:

A, B y C: de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

de Expreso 5: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Los buses alimentadores operarán hasta las 11:00 p. m., garantizando cobertura en los principales distritos.

¡Atención, pasajeros y pasajeras! Conoce los horarios del Metropolitano este 24 y 25 de diciembre. 🤶🏻🎅🏻🎄🚞



Detalles aquí 👉🏻 https://t.co/Hb36gLsDhQ pic.twitter.com/K69vKiRtpp — Metropolitano (@Metropolitano_L) December 24, 2025

Recomendaciones para usuarios

Defensa Civil y la ATU recomiendan planificar los viajes con anticipación, evitar aglomeraciones en horas punta y respetar las medidas de seguridad dentro de las estaciones. Asimismo, se sugiere portar efectivo o tarjetas de recarga para agilizar el acceso y reducir tiempos de espera.

La confirmación de que habrá transporte público en Navidad brinda tranquilidad a miles de usuarios que dependen de estos servicios para movilizarse en la ciudad. Aunque los horarios se ajustan a la demanda, la cobertura está garantizada, permitiendo que las celebraciones se desarrollen con normalidad.