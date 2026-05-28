Fernando Gaibor revela factor clave en Alianza Lima para consagrarse en el Torneo Apertura: "La humildad"

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima logró cortar una hegemonía del máximo rival consagrándose ganador del Torneo Apertura el último sábado goleando a Chankas CYC. Con ello, los íntimos cerraron de gran manera una primera parte del año que contó con altibajos y ahora van en busca del objetivo principal.

Fernando Gaibor y las claves para ganar el Apertura

Uno de los jugadores claves para esta obtención fue Fernando Gaibor quien fue titular en gran parte de los encuentros y aportó con su buen fútbol para la consagración de los dirigidos por Pablo Guede. Justamente, el volante ecuatoriano conversó con el programa Linkeados donde dio a conocer los factores claves que permitieron al elenco victoriano alzarse en el primer certamen de la Liga 1.

Para comenzar, el mediocampista aseguró que el valor principal que ha tenido este equipo de Alianza Lima fue la humildad ya que supieron sobrellevar los momentos complicados de esta primera parte del año hasta encaminar este Torneo Apertura.

"Todo esto se resume en una sola palabra, que es la humildad. El equipo ha sabido manejar los momentos difíciles y los momentos buenos. Nosotros, como grupo, sabemos lo que vale cada paso, cada cosa que venimos y aportamos en el día a día", indicó.

Eso sí, el ecuatoriano dejó en claro que para la segunda parte del 2026 deben tener mayor concentración considerando que deben defender su galardón y deben ir por el objetivo principal que es coronarse como campeones nacionales.

"Esta situación no nos puede marear, sabemos lo que significa, pero lo tomamos como un momento lindo pues para eso trabajamos", añadió.

Complicado semestre por lesiones

Finalmente, Fernando Gaibor reveló que viene arrastrando molestias físicas y musculares que no le han permitido mostrar su mejor nivel. Según indicó, esta fue la razón de sus lágrimas tras el final del partido ante Chankas CYC.

"Fue un semestre complicado desde lo físico, he tenido lesiones musculares y en el partido con Los Chankas recaí en una de ellas y no pude culminar el partido, al final me emocioné porque se mezclaron muchas cosas", finalizó.

Es importante precisar que los victorianos recibieron unos días de descanso debido a la paralización del torneo por el Mundial 2026. Luego de ello, se reintegrarán a los trabajos donde realizarán un reacondicionamiento físico pensando en encarar el Torneo Clausura.

De esta manera, Fernando Gaibor aseguró que la principal virtud del plantel de Alianza Lima para consagrarse en el Torneo Apertura ha sido la humildad.